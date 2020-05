Kerncentrale is bekend terrein voor brandweer, meerdere oefeningen per jaar. Foto: Multibeeld

De brandweer van Dodewaard oefent twee tot drie keer per jaar bij de voormalige kerncentrale van Dodewaard. Dat was volgens woordvoerder Annemarie Koop van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ook goed te merken bij de brand van donderdag. Toen brak er bij werkzaamheden brand uit op het dak.

Naar de precieze oorzaak loopt nog een onderzoek. De brandweer kent de locatie daar heel goed laat de Veiligheidsregio weten. Het was de brandweer donderdag heel snel duidelijk dat de brand in de buitenschil en met name op het dak woedde en er waren daarom geen extreme beschermende maatregelen nodig.

Dat was wel het geval geweest als de brand binnen in het oude reactorgebouw zou zijn geweest. Binnen in het gebouw zijn delen van de constructie nog radioactief. De centrale zelf is al sinds 1997 niet meer in gebruik. Ook van binnen kent de brandweer het gebouw goed. 'In principe was het nu een normale inzet van een brand op een dak', aldus Koop.

Er is bij de brand nooit gevaar geweest voor de volksgezondheid, liet burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe donderdag al snel weten. Locatiemanager Dick Kers van de voormalige kerncentrale zegt dat er vrijdag druk gewerkt wordt aan het opruimen van de rommel. Verder wil hij geen commentaar geven op het incident.

