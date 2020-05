103 kaarsjes op taart van mevrouw Reuvekamp-Van Dorth

Asselina van Dorth is op 21 mei 1917 geboren in Zwolle en trouwde in 1940 in de gemeente Zwolle met Hendrik Reuvekamp. Het gezin, bestaande uit drie zonen en twee dochters, ging op 1 juli 1957 in de gemeente Oldebroek wonen.

De oudste zoon is op 24-jarige leeftijd overleden en de andere kinderen wonen inmiddels allemaal ergens anders. In 1976 is de echtgenoot van mevrouw Reuvekamp overleden. Ze is altijd in Oldebroek blijven wonen.

Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing ging langs met haar man Rolf om mevrouw Reuvekamp te feliciteren. Mevrouw Reuvekamp, die nog zelfstandig woont, gaf aan blij te zijn dat de richtlijnen verruimd zijn en ze weer beperkt gasten mag ontvangen.

'Wel vond ze het jammer dat ze dit jaar geen feestje kon geven, zo voelt een verjaardag toch anders. Maar, vertelde ze, je moet het leven nemen zoals het komt. En dat doet ze. Al 103 jaar lang. Een hele bijzondere dame!', aldus de burgemeester.