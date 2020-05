Burgemeester Ermelo sluit woning na vinden hennepkwekerij

'In 2015 werden hier ook kweekgoederen en restanten van een eerdere oogst ontdekt. Daarom sluiten we de woning nu voor 6 maanden in plaats van 3 maanden.'

Vanuit het Damocles-beleid kan de burgemeester overgaan tot sluiting van een gebouw. Bij een hennepkwekerij is er eigenlijk altijd sprake van direct gevaar voor mensen uit de buurt. Er was overlast door stank. Op basis van de hoeveelheid hennep kon worden aangenomen dat dit bedoeld was voor de handel. Daarnaast is er sprake van herhaling. De politie heeft één verdachte aangehouden, dit was niet de eigenaar van de woning.