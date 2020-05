Een muzikaal hart onder de riem voor Hattem

Koningsdag in Hattem start ieder jaar met de traditionele aubade. Onderdeel daarvan is het Hattems stedelied. Door corona was er dit jaar echter geen samenzang op de Markt en dus klonk er ook geen Hattems Stedelied. Maar nu is er het Hattems (anti-)Viruslied dat iedereen overal kan meezingen dankzij een vrolijke videoclip.

De maker van het lied is Hans Havinga. Op de vraag waarom hij dit Viruslied dichtte, geeft hij graag antwoord. ‘Ik woon al bijna dertig jaar in deze mooie stad. De Hattemers vormen een hechte gemeenschap, waar ik graag deel van uitmaak en mijn steentje aan bijdraag. Toen bleek dat er dit jaar geen aubade zou zijn vanwege corona rinkelde bij mij een belletje. Het Hattems Stedelied bezingt de mooie kanten van Hattem en de mensen die er wonen. Ik dacht, dankzij corona zien we, hoe vervelend het virus ook is, ook veel mooie kanten van onze inwoners. Waarom bezingen we die niet? En zo sloeg ik aan het dichten.’

Tekst gaat na de film verder.

Hattem-sound

Hans vervolgt: ‘Het mannendubbelkwartet Double Four verleende maar wat graag zijn medewerking aan de opname. Ik heb dit koor benaderd, omdat ze het oorspronkelijke Stedelied ook op het repertoire hebben staan in een mooie setting. Bovendien zingen er nogal wat Spannenbergen mee in dit kleinkoor, dus dat weet je zeker dat je de echte Hattem-sound te pakken hebt. De mensen van RTV Hattem hebben er een mooie opname van gemaakt. En zo ontstond dit cadeautje voor Hattem van Double Four, RTV-Hattem en mij. Ik hoop dat veel mensen er van genieten en er een beetje moed aan ontlenen. Maar ik hoop vooral dat we volgend jaar samen gezond en wel weer het gewone Stedelied zullen zingen op de Markt.’

Luister en zing mee

In het programma Nieuws uit Hattem en Omgeving van tv-Hattem is het lied deze week te zien. Dit programma is alle dagen te zien in het tv-kanaal van RTV Hattem. Kijk voor de uitzendtijden en de andere onderwerpen van deze week op de website van RTV Hattem.

Hans Havinga is zaterdag 23 mei 2020 te gast in het radioprogramma Hattem Actueel om te vertellen over het Hattems (anti-)Viruslied.