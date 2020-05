Museum Smedekinck in Zelhem gaat weer open

Om aan de coronaregels te voldoen is het museumprotocol leidend. Zo wordt in het museum een looproute aangegeven en dienen de bezoekers onderling 1,5 meter afstand te bewaren. Het aantal bezoekers dat gelijktijdig in het museum mag zijn is beperkt. Bezoekers dienen dan ook voor hun bezoek te reserveren. Dit kan per telefoon via: 06-41857112 of per email: reserveren@museumsmedekinck.nl



Indien er nog plaats is, kunt u ook ter plekke reserveren. Er zal een bezoekerslijst worden bijgehouden met naam, adres en telefoonnummer. De voorkeur is dat de entree per pin betaald wordt.