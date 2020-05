Grote zorgen om slachterij, burgemeesters vragen ministers in te grijpen

De voorzitters van de Veiligheidsregio's Noord- en Oost-Gelderland Ton Heerts en Gelderland-Midden Ahmed Marcouch willen dat ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (Voedselkwaliteit) ingrijpen bij bedrijven die besmettingshaarden blijken te zijn voor corona. Zeshonderd medewerkers van slachterij Vion in Groenlo zitten in thuisisolatie. Eerder moesten medewerkers van Vion in Scherpenzeel in quarantaine.

Van die 600 medewerkers in Groenlo worden er vandaag 250 getest op Covid-19. Het gaat veelal om buitenlandse uitzendkrachten, die wonen in Duitsland.

Het coronavirus is als een veenbrand onder ons, zegt Heerts tegen Omroep Gelderland. 'Ben je vandaag niet positief getest, kan dat de komende dagen gebeuren.'

Er zijn nu al ruim 40 mensen nu positief getest, zegt de burgemeester van Apeldoorn over de situatie bij de Groenlose vestiging van de slachterij. De testen van gisteren worden vandaag bekend.

Het thuis laten van iedereen is volgens Heerts een advies van de arts infectieziekten van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Heerts: 'Deze zeshonderd mensen moeten niet met meer met elkaar of anderen in contact komen, want het besmettingsgevaar is gewoon te groot.'

Samenwerking met uitzendbureaus

Vion werkt samen met uitzendbureaus die de besmette medewerkers aanbieden. Heerts. 'We moeten uitzoeken welke bureaus dat zijn.' De slachterijketen wil niet zeggen welke uitzendbureaus worden ingehuurd. Het concern wil ook niet voor camera of microfoon reageren.

Slachterijen blijken besmettingshaarden. Dat was eerder al in Scherpenzeel het geval. Vion stopte al de productie in de runderslachterijen in het Duitse Bad Bramstedt.

Heerts, burgemeester van Apeldoorn, verwijt het bedrijf niets. 'De mensen werken samen in verschillende diensten, ze wonen bij elkaar en ze reizen ook nog eens gezamenlijk naar het werk.' Vele besmette slachthuisuitzendkrachten wonen in Duitsland.

De slachterijmedewerkers worden opgeroepen geen contact te hebben met anderen. Dat is vooralsnog op basis van vrijwilligheid, zegt Heerts. 'Maar we kunnen ze daar ultimo toe aanzetten.'

Vion verplaatst productie

Slachterij Vion verleent 'alle medewerking en houdt intensief contact met alle medewerkers gedurende deze periode totdat ze weer aan de slag mogen gaan', meldt die in een persbericht. De vleesproductie wordt tijdelijk verplaatst naar andere vestigingen van Vion in Nederland.

'De gezondheid van onze medewerkers en die van de bewoners in deze regio staan voor ons voorop', zegt Ronald Lotgerink, de hoogste baas van Vion Food Group. 'We beseffen dat dit vragen oproept: we hebben als cruciaal bedrijf alle benodigde maatregelen getroffen om te zorgen voor de bescherming van de gezondheid van onze medewerkers. We voldoen ook aan alle voorwaarden om besmetting te voorkomen. Desondanks blijken toch veel medewerkers besmet. Dit is een voor ons nieuwe situatie als gevolg van het circuleren van het coronavirus in de grensregio.'

