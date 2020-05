Dit middel werkt fantastisch, maar het gebruiken mag niet

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Bokashi heet de bodemverbeteraar waar ze in Berg en Dal niks mee mogen. De term is Japans voor gefermenteerde compost die prachtige dingen doet met onvruchtbare, droge landbouwgrond. Dorre aarde wordt er groen van. Maar ondanks die fantastische resultaten is een Bokashi-project in de gemeente Berg en Dal onmiddellijk stil gelegd.

'Dit is de Bokashi waar het allemaal om gaat', zegt boer Chris Poelen terwijl hij net een handje van het spul uit een enorme bult haalt dat ligt te fermenteren onder plastic.

Groen, midden in kurkdroge zomer

Het begon allemaal nog niet zo lang geleden. 'Een van de boeren hier in het gebied die had iets gehoord over Bokashi', zegt Tiny Wigman van natuurorganisatie ViaNatura die met anderen het project op poten zette.



Ze leerden dat Bokashi zich op andere plekken in Nederland al had bewezen. Wigman: 'Waar een agrariër één perceel wel met Bokashi had behandeld en een ander perceel niet, vorig jaar met die droogte, het effect kon je zien. Het ene was gewoon nog groen midden in die droge zomer, en het andere niet meer.'

Gemaaid gras is afvalstof

Een win win situatie, dachten ze in Berg en Dal. De gemeente is van het langs de wegen gemaaide gras af door er Bokashi van te maken en boeren kunnen het goed gebruiken. Maar het mag dus niet. Terwijl het bijvoorbeeld de pompoenen van Chris Poelen uit Groesbeek flink zou kunnen helpen groeien.

'Hij mag nog niet het land op', constateert de boer teleurgesteld. 'Het wordt nu gezien als een afvalstof eigenlijk van het bermmaaisel, maar uiteindelijk is het toch een hele goeie meststof waarmee we ons land kunnen bemesten.'

Enorme domper

En zo hobbelt, als wel vaker, de wetgeving achter een nieuw fenomeen aan. En daarom werd iets wat goed werkt, toch stil gelegd. Tiny Wigman lacht, zij het wat zuurtjes: 'Dat was zeker een enorme domper.'

Voor de wet moet bijvoorbeeld eerst duidelijk zijn of er geen afval, ziekten of woekerend onkruid uit de gemaaide bermen mee komt. 'Dat zijn dingen die allemaal te tackelen zijn', stelt Van de Berg. 'Maar dat moet dan wel goed geregeld zijn.'

En boer Poelen? Die blijft achter met zijn hoop Bokashi waar hij niets mee mag. Het ligt er maar te liggen naast een gortdroge akker. 'Jammer', constateert hij nuchter. 'We hadden het graag op het land gehad om de bodemkwaliteit te verbeteren. Maar ja, zo zit de ambtenarij helaas in elkaar af en toe in Nederland. We zullen gewoon nog even geduld moeten hebben.'