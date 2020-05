Camping blij: de Duitsers zijn terug

'In Duitsland zijn de bepalingen sterk versoepeld en dan brengen ze bezoek mee. Die mogen wij niet toelaten. En dat is niet leuk, want je moet mensen weigeren die je normaal nooit zou weigeren', zegt Groenewoud.

Kijk hier naar de reportage over Duitse toeristen:

Ook in het begin van de coronacrisis waren er Duitse bezoekers, maar die gingen vaak snel terug: omdat ze anders in quarantaine zouden moeten. 14 dagen lang. Duitse toeristen zijn blij dat ze nu weer op de camping kunnen. 'Het is mijn tweede vaderland, Nederland. Het is altijd zo mooi hier', zegt een bezoeker.

Maar even buurten bij een andere caravan, dat zit er niet in. 'Daar wijzen we ze bij aankomst al op. Dan krijg je groepsvorming. Ga niet op bezoek, houd afstand', legt Groenewoud uit. Hij rijdt regelmatig een rondje op het terrein.

En voor de Duitse bezoekers is er nog een voordeel. 'Het is extra fijn om hier naar de winkel te gaan, want we hoeven in Nederland geen mondkapje op.'