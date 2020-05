Genieten van allemaal lekkere dingetjes in wijngaard Gendringen

'Aardbeien, nootjes, broodjes. In de tas zaten allemaal lekkere dingen', zegt Kayla. Ze is samen met vader, moeder en zusje vanuit Didam naar Gendringen gekomen om tussen de wijnstronken te picknicken. 'We hebben heel lang binnen gezeten en nu is het wel weer heel fijn dat we dit kunnen doen', lacht ze.

Kayla en haar familie zitten op een kleedje en genieten van de rust, de zon en van elkaar. En ze zijn niet de enige. 'Nee het is een groot succes, binnen drie dagen hadden we honderd deelnemers en dat was voor ons het maximum', zegt wijnboer Leon Masselink.

De afgelopen weken was het stil in de wijngaard. 'Het terras zat dicht, we hadden geen proeverijen, geen feestjes. Het enige dat we konden doen was het onderhouden van de gaard zelf.' Afgelopen week kwam het idee om op Hemelvaartsdag iets bijzonders te doen. 'Mijn vrouw kwam op het idee, we hebben een Facebook-bericht gepost en kijk om je heen, het zit vol.'

Ruimte genoeg

Als je door de wijngaard loopt zie je zo her en der mensen zitten. Het is ruim genoeg om te voldoen aan de regels van het RIVM. 'We staan nu zelfs in een stukje weiland van mijn buurman. Dat mogen we ook nog gebruiken.'

De gasten komen verspreid aan. Sommigen met de auto en anderen, zoals het hoort op Hemelvaartsdag, met de fiets. 'We hebben eerst lekker een half uur gefietst', zegt José Meijer. 'En nu geniet ik hier heerlijk met mijn zusjes van deze picknick. Zalig'.

José Meijer en haar zussen genieten van de zon én de wijn. Foto: Omroep Gelderland

Kleine verrassing

De gasten krijgen bij binnenkomst allemaal een tas vol lekkere dingen en mogen een wijn uitzoeken die op het landgoed gemaakt wordt. Daarnaast krijgen ze nog een kleine verrassing. 'Kijk, je twijfelt toch altijd of er wel genoeg in de tas zit', zegt Masselink. 'En daarom sta ik nu bitterballen te maken. Die krijgen ze dan als extraatje.'

Corona opent ook deuren

Leon is blij dat hij weer mensen in de gaard ziet. En...het is ook een blijvertje. 'Ja ik denk dat we de picknicktassen gaan invoeren. Hoe? Dat weet ik nog niet. We hebben normaal onze activiteiten altijd in het wijnhuis, maar wat is er nog leuker om te eten en te drinken in de wijngaard tussen de druiven?'

Volgens Masselink heeft de crisis hem ook iets geleerd: 'Kijk het is vervelend genoeg voor al die mensen, maar ieder nadeel heeft zijn voordeel. Ik denk dat het op deze manier ook nieuwe deuren voor ons opent.'