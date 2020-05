Directie kerncentrale en burgemeester: 'Er is nooit enig gevaar geweest'

De brand ontstond op het dak, maar hoe de brand nou precies ontstaan is, is nog onduidelijk. 'Er waren werkzaamheden op het dak, wat voor werkzaamheden zoeken we uit. We zoeken ook nog uit hoe de brand heeft kunnen ontstaan', stelt Grimpe namens Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor (NEA). NEA is de directie van de voormalige kerncentrale in Dodewaard waar donderdag brand woedde.

'Geen gevaar', zeggen burgemeester en directie kerncentrale:

In de voormalige kerncentrale, die sinds 1997 buiten bedrijf is, stond alleen nog een reactorvat. 'De straling die daar inzit neemt in de loop der jaren af, waarna de centrale in Dodewaard kan worden gesloopt.' Dat is pas mogelijk vanaf 2045. De splijtstaven - meestal bestaand uit uranium - zijn allang weg.

'Het is hier volledig veilig'

Burgemeester Jan Kottelenberg (CDA) van Neder-Betuwe stelt dat Dodewaard volledig veilig is. 'Er is geen enkele sprake van radioactiviteit. Het is hier volledig veilig, anders hadden we hier ook niet gestaan.'

Toch waren de inwoners van de gemeente geschrokken. Zij vroegen zich onder andere af waarom zij geen NL-Alert hebben ontvangen. Daar had Kottelenberg ook wel een antwoord op. 'Dat geeft aan dat er geen enkel risico is geweest voor omwonenden. De brandweer heeft alert ingegrepen. Er waren ook geen grotere risico's dan bij een normale brand.'

Historie

De kerncentrale aan de Waal in Dodewaard werd in 1969 in gebruik genomen en deed dienst tot 1997. De voormalige centrale is in 2005 ingesloten en kan vanaf 2045 worden gesloopt. Twee jaar eerder waren de laatste onderdelen voor kernfusie afgevoerd naar de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) in Nieuwdorp in Zeeland.

Gedurende de insluiting mag geen radio-activiteit worden verspreid. Volgens de directie van de Kernenergiecentrale te Dodewaard (KCD) is 'al het brandbare materiaal zoveel mogelijk verwijderd en zijn er geen ontstekingsbronnen' in de oude reactor. Indien er toch brand uit zou breken, dan valt de ventilatie uit en stopt de aanvoer van lucht.

