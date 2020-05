FNV: 'Vleessector moet anders gaan produceren'

De grootstschalige coronabesmetting bij de slachterij van Vion in Groenlo kwam niet als een verrassing voor FNV-bestuurder John Klijn. Hij is gespecialiseerd in de Nederlandse vleessector. Hij zegt dat de sector anders moet gaan werken.

Volgens Klijn is de bond al weken bezig met het coronaprobleem: 'We hebben onderzoek gedaan onder onze leden en 30 procent zegt niet veilig te kunnen werken. Groenlo komt er overigens niet zo slecht uit.'

Amerikaans onderzoek

Volgens Klijn zijn er een paar oorzaken die verklaren waarom in de sector zoveel besmettingen zijn: 'Om te beginnen is het een heel arbeidsintensief proces. Er werken heel veel mensen per vierkante meter in vergelijking met andere bedrijven.' Hij wijst ook naar Amerikaans onderzoek: 'Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat virus ook heel goed te gedijen in zo'n slachterijomgeving. Het virus leeft iets langer in een vochtige warme omgeving als een slachterij.'

Klijn vervolgt: 'Als wij naar de praktijk kijken is die anderhalve meter heel lastig te hanteren en al helemaal niet in de kleedkamers. En heel lastig bij het handen wassen en heel lastig bij de hygiënesluizen. En dan heb je ook nog eens het huisvestingsprobleem.'

Radiopresentator Irene ten Voorde in gesprek met John Klijn:

Migranten

Klijn ziet dat de vleessector redelijk uniek is: 'Er wordt daar gewerkt met 80 procent migranten uit Polen, Roemenen en Bulgaren. Die wonen allemaal net over de grens in Duitsland. Met acht tot tien man in een huisje is geen uitzondering. En dan is het met zijn allen in een busje naar het werk en weer terug.'

Oplossing

De FNV-bestuurder geeft aan dat de bond druk is met het probleem: 'We doen onderzoek. We hebben elke week overleg met de sector en dan leggen we alle klachten op tafel. Maar dan krijgen we meestal te horen: 'We doen ons best. En hier te kort, daar te lang.''

Het echte probleem is volgens Klijn dat ze de huidige manier van produceren willen handhaven. Maar hij denkt dat er anders gewerkt moet gaan worden: ' Ze moeten niet allemaal tegelijk beginnen of eindigen. Er moeten schotten komen op de werkplekken. En er moet met mondkapjes gewerkt worden.'

De FNV vindt ook dat er harder opgetreden moet worden: 'We hebben al gepleit om hard op te treden door de instanties, maar dat werd ons niet in dank afgenomen. En we hebben een rechtstreeks lijntje met de minister.'

Vion was tot nu toe - ondanks meerdere pogingen - niet bereikbaar voor een reactie.

