Broedplaats voor maakindustrie bij de DRU in Ulft

'Het is samen d’ran gaan voor de maakindustrie in de Achterhoek', zo legt projectleider Gerben Peet van de Smarthub Incubator Industry uit. Het plan is om een fysieke locatie te creëren aan de Frank Daamenstraat waar startende ondernemers in contact komen met het ‘gevestigde bedrijfsleven’ in de Achterhoek. De komende drie jaar moeten jaarlijks tien starters hulp krijgen bij hun bedrijfsplannen, waarbij ervaren ondernemers optreden als mentor. De eerste ondernemers hebben zich volgens Peet inmiddels gemeld voor het toelatingsproces, waarna het project volgende maand kan starten.



Voor de Incubator is een bedrag beschikbaar van 625.140 euro, dat onder meer wordt betaald door ondernemers, het CIVON, de gemeente Oude IJsselstreek en met een bijdrage uit de Regio Deal. Gelderland draagt in totaal 75.000 euro bij aan de broedplaats die moet ontstaan. 'Met onze ondersteuning dragen we bij aan een gezonde regionale economie in Gelderland', vindt gedeputeerde Christianne van der Wal. 'Zo helpen we starters op weg met hun producten en bedrijven, zodat ze de concurrentie aan kunnen. Want zo dragen we bij aan het verdienvermogen in Gelderland.'