Strijd om fusie Wijchen-Druten barst los: 'We moeten nu allemaal campagne voeren'

Wijchen en Druten kunnen prima met elkaar door één deur. Dat bleek eerder deze maand uit een rapportage van adviesbureau Tien. Hoewel er nu al een sterke samenwerking is, valt er volgens de onderzoeker op de lange termijn meer te halen bij een fusie. Over negen maanden hakken de gemeenteraden een knoop door.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

‘We gaan voor een sterke gemeente tussen Maas en Waal’, begint Gerard Worm, fractievoorzitter van Kernachtig Druten. Als grootste partij van de raad heeft zijn stem veel invloed op de uiteindelijke besluitvorming. ‘De komende tijd gaan we onze inwoners, ondernemers en organisaties bellen, mailen en als het weer mag gaan we koffie met ze drinken om hun vragen toe te lichten.’

‘Fusie is efficiënter’

Eén van de punten waar de fractievoorzitter op wil hameren, is efficiëntie. Zaken als vervoer, milieuwetgeving of hulpverlening worden soms door meerdere gemeenten in regioverband opgepikt. Dat wordt een ‘gemeenschappelijke regeling’ genoemd. De vervoersorganisatie regio Arnhem-Nijmegen is daar een voorbeeld van.

‘Voor Druten is de brandweer bijvoorbeeld veel duurder geworden, maar de lokale capaciteit is omlaaggegaan’, weet Worm. ‘Als een taak te zwaar wordt om alleen te doen, kijk je of je dat in regioverband op kan pakken. Dat is vaak een stuk duurder. Fuseren we tot één grote gemeente, dan kan je veel zaken zelf blijven regelen.’

‘Wijchen blijft Wijchen’

De Wijchense PvdA was in januari de eerste partij die begon over een fusie. Sindsdien houdt het onderwerp de gemoederen in beide gemeenten flink bezig. ‘We willen niet alleen ja of nee roepen, we willen argumenten bieden waarmee we onze inwoners een helder beeld kunnen bieden’, vertelt Peter Gatzen, fractievoorzitter van de partij. ‘Ik denk dat we nu allemaal campagne moeten voeren.’

Hij prijst de ambtelijke samenwerking die er sinds 2018 met Druten is, waarbij één werkgroep twee gemeenten runt. ‘Na een fusie ben je beter voorbereid op de toekomst. Steeds meer landelijk beleid komt op ons bord terecht’, voegt Gatzen toe. 'Als je één grote, sterke fusiegemeente neerzet, heb je veel meer invloed. En Wijchen blijft gewoon Wijchen: voor de doorsnee inwoner verandert er weinig.'

‘Inwoners pikken dit niet’

Hoewel de ene partij dolenthousiast is over een sterke samenwerking, is de andere doodsbang om haar identiteit kwijt te raken. ‘Let op mijn woorden: hier komt alleen maar gedonder van’, meent Leo Herms, voorzitter van Wijchen Lokaal. ‘Ik heb helemaal niets tegen mensen uit Druten, nooit gehad. Maar het is een héél ander volk.’

Als de coronacrisis weer voorbij is, wil Herms op de Wijchense markt met de burger in gesprek gaan. ‘Onze inwoners pikken dit niet. Ik begrijp ook niet dat rasechte Wijchenaren in de raad willen fuseren, omdat er dan zogenaamd minder papierwerk is. Dat gaat ze veel zeteltjes kosten', denkt hij. 'Ik wil het wel van de daken schreeuwen: mensen - pas op, kijk uit. Dan kan ik alleen maar hopen dat ze het ook horen.'

