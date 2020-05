100-jarige mevrouw biedt ziekenhuis aan te helpen met de administratie

De kersverse honderdjarige Willemien Baan uit Ede wil ziekenhuis Gelderse Vallei in die plaats administratief ondersteunen in deze coronatijd. 'Hartverwarmend. Omdat we het zo bijzonder vonden dat iemand op zo’n leeftijd iets extra’s voor ons wilde doen en we deze diensten niet direct nodig hadden, hebben we haar bedankt met een bos bloemen. Vervolgens kregen we een lieve bedankkaart van haar retour', schrijft het ziekenhuis/

Voorzitter Mirjam van 't Veld van de raad van bestuur van het ziekenhuis in Ede besloot bovendien mevrouw Baan maandag, de dag voor haar honderdste verjaardag, te bellen. Van 't Veld vroeg haar waarom ze wilde helpen.

‘Er wordt zo’n groot beroep op iedereen gedaan door corona', zo lezen we op de website van het ziekenhuis. 'Natuurlijk hebben de mensen in de zorg al van zichzelf in zich dat ze graag zorg verlenen, maar nu werden ze wel érg overbelast. Daarom wilde ik mijn diensten aanbieden. Je moet het toch met elkaar doen.’

Ziekenhuis had drie directeuren

De eeuwelinge volgde een opleiding tot verpleegkundige in Leiden. Over haar periode in de directie van het Julianaziekenhuis vertelt ze: 'In Ede waren drie directeuren, één algemene, eentje voor de boekhouding en ik was er voor de verpleegkundige zorg. Ik kwam hogerop door in mijn vrije tijd een managementopleiding en later nog een docentenopleiding te volgen.'

Op de vraag van de huidige bestuursvoorzitter of het vroeger anders was, reageert mevrouw Baan: 'O gunst, echt anders, extra uren werden niet uitbetaald. Niet voor de opleiding, en dat was wel pittig in combinatie met het werk. Soms moest ik naar Rotterdam op mijn vrije dagen. Maar ook tijdens het werk in de verpleging werd je voor het minste of geringste thuis gebeld. En jawel, daar ging ik dan weer.’

Aubade

Mevrouw Baans honderdste verjaardag verliep anders dan gepland. Ze dacht alleen haar neef en zijn vrouw te zien.' Maar de buurtbewoners hadden een aubade geregeld en de brandweer kwam met een hoogwerker naar het appartementencomplex om een taart en verjaardagspost te bezorgen.

Het Julianaziekenhuis in Ede hield in 2000 op te bestaan.