Jelle en Dion hebben 1 miljoen abonnees op hun knikkerkanaal op YouTube

Jelle is autistisch en bouwt al meer dan dertig jaar knikkerbanen. Zijn broer Dion verzon een competitie met de rollende knikkers. Rivaliserende knikkerteams binden daarin de strijd met elkaar aan. Die competitie is te volgen op hun eigen YouTube-kanaal Jelle's Marble Runs en werd razend populair. Het kanaal bouwde in de loop van de tijd een grote schare fans op en heeft nu dus meer dan een miljoen abonnees.

'Ideale competitie'

In een zoektocht naar sponsoren voor hun competitie kwamen ze uit bij de Amerikaanse presentator John Oliver. Hij riep het knikkerkanaal maandag in zijn tv-show Last Week Tonight With John Oliver uit tot de ideale competitie die de wereld in deze coronatijd meer nodig heeft dan ooit.

Bovendien schenkt de Amerikaanse presentator nu uit naam van het winnende team van iedere competitiewedstrijd 5000 dollar aan een voedselbank. Namens de competitiewinnaar gaat nog eens 20.000 dollar naar het International Rescue Committee.

Geen windeieren

De overeenkomst met het Amerikaanse tv-programma legt de broers ook geen windeieren. Hoeveel ze verdienen, mogen ze niet zeggen. 'Dat staat in het contract.'

Miljonair worden de broers er ook nog niet van, maar Dion denkt er wel over om minder te gaan werken. Bovendien gaat Jelle verhuizen van Nijmegen naar Noord-Holland, waar Dion al woont.

