Thomas Letsch dicht bij akkoord met Vitesse over trainersfunctie

Thomas Letsch (midden) is nadrukkelijk in beeld hoofdtrainer te worden van Vitesse. Foto: Wikipedia/Werner100359

door Richard van der Made

Dat melden meerdere bronnen tegenover Omroep Gelderland. Letsch zou zelfs al in een afrondende fase van de onderhandelingen zitten met Vitesse. De bedoeling is dat hij voor twee jaar tekent bij de Gelderse subtopper. Volgende week wordt mogelijk al een akkoord verwacht. Letsch krijgt de opdracht Vitesse weer een 'fris en aanvallend gezicht' te geven.

Eigenaar Oyf

Letsch komt, als de deal doorgaat, op voorspraak van de nieuwe technisch directeur Johannes Spors. De Duitser werd begin april gepresenteerd door Vitesse als opvolger van Mo Allach die vertrok na een conflict met de machtige Raad van Commissarissen van Vitesse over de opvolging van trainer Leonid Slutskiy. In de RvC bepaalt eigenaar Valery Oyf de koers. Hij heeft in de vacante trainerspost ook het laatste woord.

Red Bull

De beoogde nieuwe trainer van Vitesse werkte al bij veel clubs, vooral in Oostenrijk. Zo was hij twee jaar actief voor FC Liefering, een opleidingsclub van Red Bull Salzburg. Bij de Oostenrijkse topclub kwam Letsch later ook terecht. Hij werkte er in de jeugdopleiding en werd assistent-trainer van Roger Schmidt bij Red Bull Salzburg. Schmidt maakt overigens met PSV ook de overstap naar de eredivisie. Bij Heracles Almelo staat met Frank Wormuth ook al een andere Duitse coach voor de groep.

Letsch was bij Salzburg actief tussen 2013 en 2016 en mocht zelfs even als interim-hoofdtrainer aan het grote werk ruiken. Dat avontuur duurde slechts twee wedstrijden. Omdat Johannes Spors in die tijd bij Red Bull Leipzig werkte, ontstond er af en toe contact tussen beide. De clubs werken vanuit de Red Bull tak op veel fronten samen.

Ontslag

De afgelopen jaren was Letsch trainer van Erzgebirge Aue in Duitsland en Austria Wien in Oostenrijk. Bij beide clubs werd de 1.91 lange Duitser ontslagen. Bij Aue zelfs al na drie wedstrijden. Sinds april 2019 zit Letsch zonder werkgever.

Sturing teleurgesteld

Vitesse gaat niet in op namen. Zeker is dat Letsch de opvolger moet worden van Edward Sturing. De Eerbeker zich had ingesteld op een langer verblijf als trainer. Sturing reageerde deze week teleurgesteld op het besluit van de clubleiding om met een andere coach in zee te gaan. Voor de clubicoon wordt door Spors een andere rol gezocht.

De spelers zijn van Vitesse vanaf begin mei weer in (kleine) groepjes in training op het veld op Papendal. In juni krijgt de selectie ongeveer drie weken vakantie. De trainingen worden dan waarschijnlijk weer hervat in de laatste week van juni. Thomas Letsch moet dan voor de groep staan als nieuwe hoofdcoach.

Zie ook: Edward Sturing niet door als hoofdtrainer Vitesse