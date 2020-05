Mensen kamperen weer, maar alleen met privé-sanitair

Een camping in Voorthuizen lost dit probleem onder meer op met het plaatsen van dixi's bij kampeerplekken. Campingeigenaar Ab Roos van de Zanderij legt uit dat hij de mobiele toiletten huurt voor zijn vaste gasten. Financieel is dat niet voordelig, maar zegt hij: 'Gezondheid zijn en blijven is elk bedrag wel waard.'

Kijk hier naar de reportage van kampeerders met een eigen toilet:

Iets verderop in in dezelfde plaats, heeft Vakantiepark Ackersate deze zomer nog twee kampeerplekken met privé-sanitair over. Eigenaar Martijn van Ommen ziet dat de plekken met eigen toiletvoorzieningen in trek zijn. Maar ook hier is de financiële klap groot. Vooral omdat het voorseizoen weg is gevallen vanwege de pandemie.

Stunten met prijzen

Van Ommen zegt dat campings de crisis doorkomen door met de prijzen te stunten. Brancheorganisatie HiswaRecron merkt dat het toerisme weer op gang komt. Ook mensen met een eigen caravan of camper - die al zelfvoorzienend zijn - trekken er weer op uit.

'Naar het toilet bij restaurants mag straks al wel maar bij de campings nog niet' HiswaRecron

Een woordvoerder van HiswaRecron stelt dat de maatregelen niet altijd eerlijk zijn. 'De ene branche mag meer dan de andere.' Zo is een gemeenschappelijk toilet bij restaurants oké, maar bij een camping of vakantiepark mag dat dan weer niet.

'Ondernemers zonder privé-sanitair - zoals groepsaccommodaties - blijven achter', zegt HiswaRecron. Vanaf 1 juli mag er mogelijk meer, dat hangt van de coronabesmettingen af.

Voucher terug, géén geld

Van Ommen heeft gasten die in het voorseizoen hadden geboekt een voucher gegeven. 'Als ik alles had moeten terugbetalen, weet ik niet of de camping er nog zou zijn.'

Actuele cijfers over het aantal toerismebedrijven dat failliet is gegaan, heeft HiswaRecron nog niet.