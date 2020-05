TERUGBLIK | Seizoen vol onrust kwam spel Vitesse nooit ten goede

Supporters van Vitesse zullen misschien ergens wel opgelucht ademhalen dat het seizoen 2019/2020 niet tot een einde is gekomen. In de eerste plaats zag niemand dit jaar sprankelend voetbal in Arnhem en op de tweede plaats sloot Vitesse het seizoen nog enigszins op een redelijke plaats op de ranglijst af. De Arnhemmers stonden zevende toen het seizoen werd beëindigd werd vanwege de coronacrisis, maar de play-offs dreigden in gevaar te komen.

Beste seizoensstart ooit

Toch begon het seizoen veelbelovend, de start was onder Leonid Slutskiy zelfs uitstekend. Niet qua voetbal, maar wel qua effectiviteit. Na een 0-4 overwinning bij VVV had Vitesse al 23 punten vergaard uit 10 wedstrijden.

Zo'n start had de Arnhemse ploeg nog nooit gehad, maar ondanks die start werd er al wel geklaagd over het voetbal. De tactiek bestond voor een groot deel uit de lange bal en hopen op een bevlieging van Tim Matavz of Bryan Linssen. Dat deden de twee scherpschutters dan ook regelmatig. Zo ook in Venlo, waar Linssen twee keer scoorde.

Tekst gaat verder na de foto:



Foto: Broer van den Boom

Bazoer zorgt voor onrust

Maar kort daarna begon de onrust. Zo werd Riechedly Bazoer eind oktober weggestuurd van de training na een handgemeen met teamgenoot Jay-Roy Grot. 'Ik pak jou nog wel in de kleedkamer', riep Bazoer tegen Grot. Daarnaast foeterde de middenvelder tegen trainer Leonid Slutskiy: 'Fuck off, i don't want to play for your team.'

Tekst gaat verder na de foto:

Foto: Broer van den Boom

Drie dagen na het incident ging Vitesse thuis met 0-2 onderuit tegen ADO Den Haag. Daarna werd er nog wel in de beker gewonnen van De Graafschap, maar in de competitie volgde een dramatische serie: nederlagen tegen FC Emmen (2-1), FC Groningen (1-2), Sparta (2-0) en SC Heerenveen (3-2). Het incident op de training lijkt logischerwijs rechtstreekse invloed te hebben gehad op de resultaten van de Arnhemse ploeg.

Slutskiy vertrekt

Na de nederlaag tegen Heerenveen vindt de Russische trainer Leonid Slutskiy het wel welletjes. Hij vertrekt uit Arnhem. Dat geldt ook voor zijn assistenten Oleg Yarovinskiy en de gebroeders Berezutskiy. De conclusie: na anderhalf Slutskiy is Vitesse geen centimeter opgeschoten. De coach was wel geliefd bij het Nederlandse volk vanwege zijn ontwapende uitstraling. Maar supporters klaagden al weken over de lamlendigheid in de ploeg en over de spelers die de kantjes er vanaf liepen.

Nieuw elan

Dat was wel even anders toen Vitesse verrassend Joseph Oosting naar voren schoof als trainer voor de laatste vier wedstrijden tot de winterstop. De coach, die overkwam van het beloftenelftal, wist herkenbaar voetbal te spelen én hij boekte resultaten.

Een punt tegen Feyenoord en winst bij FC Twente, in de beker tegen Odin'59 en tegen VVV-Venlo. Net zoals bij NEC was er iets positiefs op te merken in deze periode. De jeugdspelers Yassin Oukili, Patrick Vroegh en Julian Lelieveld kregen geregeld speelminuten: de jeugd kreeg een kans. Er was alleen een probleem. Oosting mocht niet langer dan vier wedstrijden hoofdcoach zijn, omdat hij het vereiste diploma nog niet heeft. Er moest een nieuwe trainer komen.

Tekst gaat verder na de foto:

Foto: Broer van den Boom

Die werd uiteindelijk gevonden en natuurlijk kwamen de Arnhemmers weer bij Edward Sturing uit. De Eerbeker nam Vitesse de afgelopen jaren keer op keer bij de hand als de nood aan de man was. Deze keer was het eigenlijk niet zo vanzelfsprekend. Sturing had een interim-periode voor vier wedstrijden al laten schieten en als het aan technisch directeur Mo Allach had gelegen, dan was Sturing ook geen hoofdtrainer geworden voor de tweede seizoenshelft.

En daar ging de volgende

Hij wilde namelijk graag Fred Rutten naar voren schuiven als nieuwe trainer. Dat lukte niet en Mo Allach meldde zich ziek bij Vitesse. Het volgende relletje was geboren in Arnhem. Het duurde niet lang voordat ook duidelijk werd dat Allach uit Arnhem vertrok. Marc van Hintum nam zijn taken over.

Hij moest op het trainingskamp met Edward Sturing gaan bouwen aan een elftal dat klaar zou zijn voor de tweede seizoenshelft. Sturing wilde op het trainingskamp in Portugal een nieuwe speelwijze implementeren en de spelers werkten harder dan ooit. En dat leek zijn vruchten af te werpen.

Vitesse won meteen bij Fortuna Sittard (1-3) en won daarna ook in de beker van Heracles Almelo. De kwartfinale van het bekertoernooi was bereikt en Vitesse won weer. Het voetbal was alleen nog altijd niet sprankelend, zoals Sturing dat wel graag wilde zien.

Corona stopt onrust

De Eerbeekse coach probeerde vervolgens van alles, maar ook Sturing lukte het dit seizoen niet om een geoliede machine te creëren. Wedstrijden bij ADO Den Haag (0-0) en FC Groningen (1-0) deden pijn aan de ogen. Vitesse had nog één kans om nog wat van het seizoen te maken: in de beker. Maar in een thuiswedstrijd tegen Ajax ging het mis. De Amsterdammers wonnen met 0-3. De laatste hoop voor het seizoen was vervlogen.

Vitesse won onder Sturing nog wel met 4-2 van SC Heerenveen en met 1-0 van FC Twente, maar er overheerste geen goed gevoel in Arnhem. Nederlagen tegen PSV (1-2) en PEC Zwolle (4-3) zorgden er zelfs voor dat het gat met de nummer 9 steeds kleiner werd.

Tekst gaat verder na de foto:



Foto: Omroep Gelderland

Een crisis dreigde opnieuw voor de Arnhemse club, want het mislopen van de play-offs zou een sportieve ramp zijn. Maar een andere crisis, de coronacrisis, zorgde ervoor dat het seizoen niet verder kon ontsporen in onrust in Arnhem. Er werd namelijk niet meer verder gevoetbald. Sturing kon het tij met Vitesse niet meer keren, maar hij kon ook niet meer afglijden op de ranglijst

Dit seizoen moet snel worden vergeten in Arnhem. Met nieuwe kapiteins aan het roer moet Vitesse nu voor stabiliteit gaan in het volgende seizoen.