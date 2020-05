Raadsvergadering gestaakt: 'Beschamend voor Arnhem'

De digitale raadsvergadering in Arnhem is woensdagavond voortijdig gestaakt. Dit werkt zo niet, concludeerde voorzitter Ahmed Marcouch na een goed uur van schorsingen, ellenlange stemmingen en vooral haperende camera's en microfoons.

Het vergaderen in digitale vorm is daarmee nog geen doorslaand succes in de Rijnstad. 'Beschamend voor Arnhem', roept raadslid René Kraaijenbrink (Arnhem Centraal) op één van de momenten dat de microfoons wel hoorbaar openstonden. En dat de vergadering maar beter beëindigd kon worden, daar was iedereen het rond die tijd wel over eens.

'Dijk uit de vergadering gevallen'

'Dijk is uit de vergadering gevallen', meldt Maarten Venhoek (D66) na een kwartier als hij ziet dat zijn partijgenoot Sjoerd Dijk de verbinding heeft verloren. Vlak daarvoor bericht Klaartje van Dillen (CDA) via de app haar hand op te willen steken om het woord te krijgen. 'Als dat niet werkt, ga ik de microfoon opengooien.'

'Dit was waardeloos', laat Eric Greving (PvdA) na afloop weten. 'Als de techniek werkt, is digitaal vergaderen niet ideaal maar dan gaat het. Dit kon zo niet.' Beschamend dat de techniek niet goed genoeg werd georganiseerd, meent Coen Verheij (PVV). En de juiste techniek is volgens hem wel degelijk voorhanden.

'Kwestie van doorpakken'

'Ongelofelijk dit', stelt Sabine Andeweg (D66). 'We hadden gewoon al fysiek kunnen vergaderen. Dat is een kwestie van doorpakken en zorgen dat de ruimte voldoet aan de RIVM-richtlijnen. Daar hoef je geen weken over te doen.'

Volgende week weer fysiek

'De positieve uitkomst is dat we weer fysiek gaan vergaderen', bekijkt Sarah Dobbe (SP) het 'debacle' van de zonnige kant. Want dat is de bedoeling. Marcouch kondigt aan de agenda door te schuiven naar volgende week. Dan moet het stadhuis er klaar voor zijn om de gemeenteraad weer in fysieke vorm bijeen te laten komen.