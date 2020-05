TERUGBLIK | De Vijverberg van De Graafschap dit seizoen weer een onneembare vesting

De Superboeren waren de afgelopen weken veel in het nieuws. Het besluit van de KNVB om geen promotie en degradatie toe te passen, zorgde voor rumoer en opschudding in het toch al grillige voetballandschap.

Ondanks een serieuze peiling bij alle clubs (of was het toch een stemming?) - waarbij een meerderheid voor promotie was voor SC Cambuur en De Graafschap - ging de bond voorbij aan zijn leden. 'We hebben concrete signalen gekregen dat het goed zou komen', sprak directeur Hans Martijn Ostendorp aan de vooravond van de zitting in Utrecht.

Hoger beroep

De twee getroffen clubs stapten naar de rechter. Het kort geding leverde echter niets op. De kans is klein dat er nog vervolgstappen komen. Voorzitter Martin Mos stelde na de uitspraak direct vast dat hoger beroep niet aan de orde is. Mos fileerde ook KNVB-directeur Eric Gudde met de woorden: 'Een volstrekt ruggengraatloos persoon.' En dus lijkt De Graafschap ook volgend seizoen weer in de eerste divisie te moeten spelen.

Uitzondering

Een hard gelag voor de ambitieuze club uit Doetinchem. Toen de competitie op driekwart van het seizoen stil kwam te liggen, stond De Graafschap op de tweede plaats: een plek die promotie zou betekenen aan het eind van de rit. 'In elk Europees land is de afgelopen weken naar de stand gekeken, maar alleen in Nederland niet. Het werd een juridisch gevecht', stelde trainer Mike Snoei bitter vast.

Met de emotionele en bevlogen Snoei aan het roer als trainer ging De Graafschap op jacht naar een directe terugkeer in de eredivisie. De coach uit Didam beloofde bij zijn entree dat te willen doen met aanvallend voetbal, om zo ook de verkoop van seizoenkaarten een extra boost te geven. De Vijverberg stroomde voor ieder thuisduel zo goed als vol en met ervaren spelers als Ralf Seuntjens (foto), Branco van den Boomen, Ted van de Pavert en Daryl van Mieghem gold de selectie uiteraard als een titelkandidaat.

Sfeer

De Graafschap won direct drie wedstrijden op rij en koppelde daar ook drie 'clean sheets' aan. Cambuur werd op De Vijverberg verslagen, MVV kreeg klop in Maastricht en FC Volendam van trainer Wim Jonk keerde met een 3-0 nederlaag terug naar De Dijk. Seuntjens, Nijland en Hamdaoui scoorden. 'Een geweldige sfeer met al die mensen die ons steunen', roemde Snoei stadion De Vijverberg.

Viraal

Aan de vooravond van het uitduel met MVV vocht Snoei nog een veelbesproken robbertje uit met Omroep Gelderland over het wel of niet verklappen van een opstelling. Het interview ging viraal. 'Ik ben niet blij met jou', repte de coach toen het elftal op camera al voor hem werd ingevuld. Wat echter telde, was dat de Achterhoekse trots bovenaan stond. De late komst van regisseur Van den Boomen zorgde enkel voor nog hogere verwachtingen.

Grafstemming

Een eerste smetje op het seizoen was het 0-0 gelijke spel bij TOP Oss. Er zouden nog tien puntendelingen volgen. Het avondje Oss groeide uit tot een memorabele avond, waarop het licht uitviel en Snoei na protesteren kon inrukken met rood. Het herstel kwam snel met een benauwde 3-2 zege op Jong Ajax. In Nijmegen had een matig De Graafschap controle tegen een defensief NEC. Breinburg scoorde fraai, maar de 1-1 in blessuretijd zorgde voor een grafstemming in het Doetinchemse kamp. 'Dit is zuur, we hadden meer verdiend', vond de trainer.

Jurjus uitblinker

De Graafschap kreeg vervolgens FC Eindhoven op bezoek. De ploeg van trainer Ernie Brandts kreeg geen poot aan de grond en ging er met 4-0 kansloos af. Een gretig De Graafschap speelde sterk en bood in lange fases vermaak aan het trouwe en enthousiaste publiek. Doelman Hidde Jurjus hield opnieuw de nul. 'Een keeper voor de eredivisie', meldde Snoei. Na afloop constateerde iedereen tevreden dat De Graafschap goed op koers lag richting promotie.

Stak de euforie teveel de kop op bij het doorgaans nuchtere De Graafschap? Feit is dat met de herfst op komst drie gelijke spelen op rij volgden. Roda JC, Almere City en Jong FC Utrecht bleken niet te verslaan. Het thuisduel met Almere City leverde een karrenvracht aan kansen op, maar in de slotfase kwam de ploeg van Snoei ook met de schrik vrij (1-1). Hier en daar daalde wat terechte kritiek neer op de selectie. De Graafschap sprankelde te weinig en faalde vaak hopeloos in de afwerking.

Sukkelende Seuntjens

Ondertussen sukkelde aanvoerder Seuntjens al weken met zijn kuit, maar de centrumspits kon net op tijd aansluiten voor het duel met zijn grote liefde NAC. 'Een wedstrijd die ik als eerste in mijn agenda zette.' De Graafschap won knap in Breda na een 0-2 ruststand, maar kwam in de tweede helft toch nog in grote problemen (1-2). Seuntjens bleef overigens de hele wedstrijd op de bank. Oktober werd afgesloten met een eclatante overwinning op laagvlieger FC Dordrecht (5-0).

Na opnieuw twee zeges en een bloedeloos gelijkspel tegen Excelsior maakte De Graafschap een flinke uitglijder in Wijdewormer. Op een koude en gure maandagavond tegen Jong AZ droop de titelfavoriet af met de eerste nederlaag. Het zou de enige blijven. Seuntjens kapittelde het hele elftal en spaarde ook zichzelf niet.

Het Cambuur van Henk de Jong wipte over De Graafschap heen en werd steeds stabieler. De nederlaag in Noord-Holland kwam hard aan en tastte het vertrouwen binnen de selectie zichtbaar aan. Wat volgde waren vier gelijke spelen op rij in de donkere maand december. De Graafschap kampte ineens met sportief verval.

Knotsgek

Vooral het 2-2 gelijkspel voor eigen publiek tegen Telstar was teleurstellend. De eerste seizoenshelft werd afgesloten met een knotsgek duel in Volendam, waar De Graafschap niet mocht mopperen met een 3-3 eindstand. Jurjus voorkwam een nederlaag en Seuntjens verzuimde in blessuretijd toch nog de 3-4 te maken. De Graafschap stond echter nog steeds op een promotieplaats.

Met versterkingen in de winterstop (Sven Blummel, Victor van den Boogert en de Griek Giannis Mystakidis) ging De Graafschap op jacht naar meer aanvalslust en eerherstel na vijf duels zonder overwinning. Ook een geslaagd trainingskamp in Spanje zorgde bij de selectie voor nieuw elan. Jong FC Utrecht en Almere City (twee keer revanche) kregen klop en vooral aan de Competitieweg in Almere oogde het elftal solide, wilskrachtig en geslepen. Vet scoorde fraai en Van den Boomen ontpopte zich steeds meer tot een onmisbare en cruciale schakel.

Bravoure

Het vertrouwen was terug en ondanks een gelijkspel bij FC Eindhoven (De Graafschap verprutste opnieuw legio kansen) groeiden de Superboeren uit tot een krachtige vechtmachine met een missie. Zonder groots te spelen volgde de ene na de andere zege. Roda, Dordrecht en Jong AZ werden verslagen en ook bij Snoei was de bravoure terug. De Vijverberg was een onneembare vesting geworden. 'We gaan jacht maken op Henk en zijn mannen', sprak de trainer over koploper Cambuur.

Wat volgde was, begin maart, een knappe overwinning op De Adelaarshorst tegen Go Ahead Eagles (1-2). Concurrent Volendam werd op een steeds grotere afstand gezet en de meeste voetbalkenners hadden hun conclusies wel getrokken: De Graafschap en Cambuur zouden promoveren.

Spanning

Met veel vertrouwen werd alweer uitgekeken naar het thuisduel met Helmond Sport, maar een dag voor die thuiswedstrijd werd de competitie stilgezet vanwege het oprukkende coronavirus. Ook het voetbal ging in lockdown en De Graafschap wachtte in spanning af wat zou komen. 'Ons beleid is gericht op de eredivisie. Daar gaan we ook vanuit', zei technisch manager Peter Hofstede.

De keiharde gevolgen zijn bekend. Een gang naar de rechter mislukte jammerlijk en een aangeslagen De Graafschap bleef ondanks de promotieplek met lege handen achter. De begroting zal met ruim een miljoen euro kelderen.

Uithuilen

'Dit voelt zo onrechtvaardig', sprak Snoei teleurgesteld. 'Een nederlaag voor het voetbal', vond Hofstede. Algemeen directeur Ostendorp was na de uitspraak leeg en realistisch. 'We hebben er alles aan gedaan. Maar de rechter was duidelijk, we moeten dit accepteren.' De Graafschap had op basis van een sterk seizoen met slechts één nederlaag promotie verdiend. Door de coronacrisis liep alles echter compleet anders. Uithuilen is het devies in Doetinchem, met hopelijk volgend seizoen voor De Graafschap een nieuwe kans.

