Bonnetjes? Die zijn er niet, zegt het Arnhemse college

De raad hierover vooraf informeren was waarschijnlijk duidelijker geweest, erkent het college. Maar de reden dat de declaraties niet meer digitaal waren terug te vinden, is dus dat ze er simpelweg niet zijn.

Zie ook: Partijen eisen bonnetjes van Arnhems college: 'Hebben ze wat te verbergen?'

369,45 euro per maand voor onkosten

Dat betekent niet dat wethouders en de burgemeester geen onkosten maken. Maar daarvoor ontvangen ze een standaard vergoeding. Dat is 369,45 euro per maand voor een wethouder en 401,58 euro voor de burgemeester. Daarvan moeten zaken als representatie, vakliteratuur, excursies, zakelijke giften, consumpties en gelegenheidskleding worden betaald. Overigens geldt voor raadsleden eenzelfde soort regeling, zij krijgen daarvoor 176,69 euro per maand.

Extra declaraties niet toegestaan

Bestuurders hoeven zich over de daadwerkelijk gemaakte kosten niet te verantwoorden en geen bonnetjes in te leveren, legt een gemeentewoordvoerder uit. Ze moeten wel zorgen dat ze het met dat bedrag redden, extra declaraties voor deze kosten zijn niet toegestaan. Dat deze er ook niet zijn, is dan ook een logisch gevolg.

Het voordeel van zo'n regeling is dat de werkgever niet alle bonnetjes hoeft te controleren en de werknemer deze niet hoeft te verzamelen, legt raadslid Steffenie Pape (VVD) uit. 'Dat scheelt weer extra administratie en dus geld', vult Guus van der Laak (Arnhem Centraal) aan. 'Wat het college daaruit betaalt, is voor de raad niet relevant wat mij betreft.'

'Wees transparant en actueel'

Wel vindt Van der Laak het 'symptomatisch' dat er continu om informatie moet worden gevraagd. 'Waarom kan dit college niet gewoon op eigen initiatief de raad informeren. Wees transparant en actueel.' Hij ziet bijvoorbeeld dat er wel gedeclareerd wordt voor internationale reizen.

Met de verantwoording van die reizen is nog het nodige mis, meent SP'er Gerrie Elfrink. Volgens de regels moet het college daar onder meer verslag van doen aan de gemeenteraad, legt hij uit. 'En dat gebeurt niet.' Ook ontbreken er volgens de socialist op dit moment de nodige reizen in het overzicht. 'Waarom zijn de dienstreizen die voor de stadsregio zijn gemaakt door wethouders niet vermeld?', vraagt hij zich af. 'Of de reizen van de gemeentesecretaris? We weten dat hij is weggeweest.'

Zie ook: Arnhem betaalt alle dienstreizen voortaan zelf na trip naar Saudi-Arabië

'Gaat over gedragscode en integriteit'

'Ze doen erg weinig om een beeld van zorgvuldigheid en transparantie uit te stralen en dat is een slechte zaak', vindt Elfrink die daarin bijval krijgt van Jan Hutten (CDA). 'Als een bijstandsmoeder zo met haar papieren omgaat, krijgt ze een strafkorting wegens nalatigheid', vervolgt Elfrink. Hij vindt dat het college zich in een debat over deze zaken moet verantwoorden. Een verzoek daartoe is hij met Hutten aan het bekijken. 'Het gaat over de gedragscode en integriteit, dat zijn belangrijke zaken.'