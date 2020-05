'Vleesbedrijven moeten minder produceren', zegt vakbond na sluiting Groenlo

Bedrijven in de vleessector moeten tijdelijk hun productie gaan verlagen, dat zegt vakbond CNV nadat er woensdag een slachthuis in Groenlo werd gesloten. Daar werden 45 mensen positief getest op corona. 'De situatie is nu niet veilig genoeg', zegt CNV-bestuurder Peter de Ridder.

De vleessector draait grotendeels op arbeidsmigranten en flexwerkers, die vaak dichtbij elkaar wonen en in groepen naar het werk gaan. 'We hebben meerdere keren gewaarschuwd hoe kwetsbaar de sector is. Het verbaast ons totaal niet dat er nu opnieuw een coronahaard is. De sector moet de productie tijdelijk drastisch verlagen en nu eerst volop investeren in een veilige werkvloer', zegt De Ridder.

Bij omzetverlies zouden bedrijven een beroep moeten kunnen doen op financiële steun van de overheid, zodat de werkgelegenheid wel gewaarborgd blijft, zo stelt de vakbond.

Duitsland wil personeel via onderaannemers verbieden

In Duitsland zijn ook meerdere slachthuizen getroffen door uitbraken van het coronavirus onder personeel. Daarom wil de regering de inzet van personeel via onderaannemers verbieden. Want in slachthuizen werken veelal Oost-Europese arbeidsmigranten die veelal in dienst zijn van andere bedrijven dan van de vleesverwerkers zelf.

