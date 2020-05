Het regent amper, er wordt daarom een zeldzaam lage waterstand verwacht

Daarom wordt begin juni een zeldzaam laag peil verwacht. Rijkswaterstaat verwacht dat de Rijn bij Lobith dan zo'n 1200 tot 1300 kubieke meter water per seconde afvoert. Zo'n lage afvoer in deze tijd is voor het laatst voorgekomen in 2011 en daarvoor in 1976.

De grondwaterstand op zandgronden in het oosten en zuiden van het land is ook zeer laag voor de tijd van het jaar. Beken en riviertjes in die gebieden vallen droog door gebrek aan regen.