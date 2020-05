Bennie Jolink werd depressief door corona: 'Dat is minstens zo gevaarlijk'

Het concert 45 joar olderwets Høken zou dit jaar in Lochem worden gegeven, maar door de coronacrisis ging er een streep doorheen. 'Maar we geven elk jaar een concert op Hemelvaartsdag. Dit jaar zouden we dat doen om te vieren dat we 45 jaar lang bezig zijn. Het is onze verjaardag en daarom wilde ik toch een concert geven', zo vertelt zanger Bennie Jolink.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

En eigenlijk kwam dat idee vooral voort uit depressiviteit. 'Ik begon depressief te worden van corona. Dat is minstens net zo gevaarlijk als het virus zelf. Ik heb toen de jongens opgebeld en gevraagd of ze konden komen. We hebben een nummertje gespeeld en daar genoten we zo van dat we nu alsnog een echt optreden gaan doen.'

Waar te zien?

Het akoestisch concert van Normaal is op donderdag 21 mei om 15.00 uur te zien op TV Gelderland. Vanaf 17.20 uur worden alle hoogtepunten van het concert nog een keer op een rij gezet en daarna ieder uur herhaald. Tussen 19.00 en 20.00 uur is het concert ook te horen op Radio Gelderland.