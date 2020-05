KIJKTIP | Documentaire over het belang van water

Er is veel aandacht voor een duurzamere wereld. Zo kennen we de voorbeelden als zonne- en windenergie allemaal. Maar gek genoeg wordt het water een beetje vergeten. We horen veel over droogte en er lijkt een onuitputtelijke hoeveelheid drinkwater te zijn. Maar zelfs in het waterrijke Nederland is dat niet het geval. Hoe houden we genoeg drinkwater in de toekomst?

In de documentaire De waarde van water wordt uitgelegd waarom water en in het bijzonder ons drinkwater zo belangrijk is. Het winnen van het water is een langdurig proces en door de droge zomers van de afgelopen jaren komt de voorraad in het geding.

De gevolgen van droogte

Waterspecialist Sander Uittenbosch vertelt over het proces van regenwater naar drinkwater en hoe lang dat duurt. Want wat betekent die droogte voor de watervoorraad? Droogte is eigenlijk iets heel simpels, je pompt meer water weg dan dat erbij komt. Dus met weinig neerslag kan droogte een serieus probleem worden. En een kwartiertje de tuin sproeien kost al snel 100 liter gezuiverd drinkwater.

Bewust omgaan met water

Maar wat kan je zelf nou doen? Waterpionier Marien Abspoel van het ecologische buurtschap Oosterwold laat de grote vijver op hun terrein zien. Hier bergen zij regenwater voor droge periodes. Ook zuiveren ze hierin hun afvalwater van de huishoudens. Verder vertelt boer Erik Rensen hoe hij bijdraagt aan schoner grondwater door zijn koeien op andere tijden in het jaar in de wei te laten grazen. Veel tips om nog beter met ons water om te gaan!



De documentaire De waarde van water wordt op zaterdag 23 mei om 16.00 uur uitgezonden op TV Gelderland (en wordt om 16.20 uur nog één keer herhaald). Uitzending online (terug)kijken? Dat kan via Uitzending Gemist.