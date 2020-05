Wie stuurt u een kaartje?

Voor jou van mij’ is een initiatief opgestart door Anna, Tessa & Gylian tijdens het uitbreken van de corona crisis in Nederland.



In deze lastige tijd kunnen veel mensen wel een extraatje gebruiken. Denk aan eenzame ouderen of hardwerkende mensen in de zorg. Wil jij jouw oma, opa, buurman, buurvrouw, of iemand anders verrassen? Stuur een kaartje!

Hoe werkt het?

Wij verzamelen adressen van iedereen die een kaartje verdient. Vervolgens sturen we deze door naar mensen die graag een kaartje willen sturen. Voorbeeld: jouw opa zit alleen thuis en je wil hem opvrolijken met een persoonlijke kaart. Je laat zijn adres hier achter. Iemand anders zal een kaartje naar jouw opa sturen! Gebruik maken van deze service is helemaal gratis. Het kost je alleen een postzegel(code) + de kaart zelf om een kaartje te versturen. Als je niet de deur uit wil kan dit natuurlijk ook via websites zoals Greetz en Omapost!

Er zijn dus twee opties:

Laat het adres achter van iemand die volgens jou een kaartje verdient. Wij verzamelen de adressen en zorgen dat hij of zij een persoonlijk kaartje van iemand anders ontvangt!

Wil je zelf een kaartje sturen? Dat kan natuurlijk ook. Laat je e-mail achter en wij sturen jou de gegevens van iemand die je zelf kunt verrassen.

Er is onlangs bekend gemaakt dat het virus mogelijk tot 24 uur kan overleven op papier. Lees daarom de voorzorgsmaatregelen die je kunt treffen om ervoor te zorgen dat het virus zich niet kan verspreiden via de post.

Ook een kaartje versturen of iemand opgeven die een kaartje verdient? Ga dan naar de website van Voor Jou Van Mij

