Verdachten internationaal gerund drugslab Drempt nog zeker drie maanden vast

De inval in het drugslab in Drempt. Foto: Persbureau Heitink

De Colombiaan, Mexicaan en Amerikaan die bijna twee weken geleden zijn opgepakt bij het drugslab in Achter-Drempt blijven voorlopig in de cel. De raadkamer van de rechtbank in Den Bosch heeft woensdagmiddag bekendgemaakt dat hun voorarrest met drie maanden is verlengd.

Op vrijdag 8 mei deed de Landelijke Eenheid van de politie een inval bij een schuur aan de Zomerweg in het Achterhoekse dorp. Ter plekke troffen agenten een drugslab aan waar chrystal meth werd geproduceerd. Dat is een zeer verslavende synthetische drug, die zijn opmars maakt in het Nederlandse criminele circuit.

Zo zag het opgerolde drugslab er van binnen uit (tekst gaat verder onder de video):

Onderzoek nog in volle gang

Vorige week maandag maakte de rechtbank in Den Bosch al bekend dat het voorarrest van de drie verdachten met twee weken was verlengd. Daar is nu dus drie maanden bijgekomen. Daarna zal er bij de rechtbank in Den Bosch een zogeheten pro-formazitting worden gehouden. Ondertussen is het politieonderzoek naar dit drugslab nog in volle gang, zo geeft woordvoerder Thomas Aling van de Landelijke Eenheid aan.

Inmiddels is de schuur op het erf in de Achterhoek helemaal afgesloten. Volgens de gemeente staan er hekken omheen en mag er niemand in de schuur komen.

