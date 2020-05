Noord-Veluws Museum gaat weer open voor publiek

Het Noord-Veluws Museum in Nunspeet gaat op dinsdag 16 juni weer open voor het publiek. Voor directeur Erik Stotijn is dit geweldig nieuws.

Ze hebben op dit moment een bijzondere tentoonstelling in het museum in het kader van 75 jaar herdenking. De tentoonstelling heeft als titel ‘de Vermoorde Kunst’. Deze tentoonstelling wacht al sinds 24 maart om door het publiek gezien te worden.

Joodse kunstenaars

Tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog zijn meer dan 104.000 Nederlandse joden om het leven gebracht. Onder hen ook veel joodse kunstenaars. Hiermee werd hun de gelegenheid ontnomen om verder kunst te creëren. Zo werden niet alleen de kunstenaars vermoord, maar uiteindelijk ook de kunst.

Kunstenaars als Else Berg en Martin Monnickendam zijn herontdekt, anderen zijn vrijwel vergeten. De tentoonstelling Vermoorde kunst toont de verrassende artistieke veelzijdigheid van meer dan vijfentwintig van hen.

Wat deze kunstenaars overkwam en wat zij beleefden is meestal niet terug te zien in hun werk. Op de tentoonstelling Vermoorde kunst is dan ook een grote diversiteit aan kunstwerken te zien. De verschillende generaties werkten in allerlei stijlen, van realisme en impressionisme tot expressionistisch modernisme. Wat hen bindt, is dat ze joods waren en om die reden werden opgepakt, gedeporteerd en uiteindelijk vermoord, meestal in een concentratie- of vernietigingskamp.

Museum Sjoel Elburg

In Museum Sjoel Elburg is het werk te zien van het bekende joodse kunstenaarsechtpaar Else Berg en Mommie Schwarz. Het Noord-Veluws Museum Nunspeet toont schilderijen, aquarellen, grafiek en tekeningen van meer dan vijfentwintig joods Nederlandse kunstenaars.

Openingstijden

Het museum is vanaf dinsdag 16 juni open van dinsdag toto en met zaterdag van 13:00 tot 17:00 uur.