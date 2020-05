Familie Hilvers bakt al 70 jaar brood: 'We vinden het belangrijk om te delen'

Een van de oudste bakkersbedrijven in Gelderland is dat van de familie Hilvers uit Arnhem. De familie bakt al 70 jaar brood voor Arnhem en omgeving. Behalve in de bakkerij zijn de gezinnen ook regelmatig in de kerk te vinden. Wilma Hilvers vertelt in een nieuwe aflevering van Fa.Milie BV waarom het geloof voor de familie zo belangrijk is.

'Het geeft ons houvast, vertrouwen, weten dat er voor je gezorgd wordt. Het is de grond van je bestaan,' vertelt Wilma Hilvers in de Koepelkerk in Arnhem. En dat is volgens haar ook terug te zien in hun bedrijfsfilosofie. 'We hebben het zelf beschreven dat God de mensen heeft geschapen en dat we verantwoording dragen voor de aarde en de mensen om ons heen.'

Brood eerste levensbehoefte

Het bedrijf zet zich erg in voor de medemens. 'We hebben negen mensen in dienst met een beperking of een achterstand op de arbeidsmarkt. André Hilvers zet zich in voor verschillende projecten in Zuid-Afrika, we doen vrijwilligerswerk in onze kerk en iedere week krijgt de voedselbank brood van de bakkerij.'

Brood blijft de eerste levensbehoefte van de mens en de familie vindt het daarnaast belangrijk om mensen te helpen. 'Als je iets goeds kan doen voor een ander, ook al is dat voor ons iets kleins, maar blijkt het zo'n groot verschil te zijn voor diegene. Dan word je daar heel blij en gelukkig van.'

Tekst gaat door onder de foto:

Wilma Hilvers in de Koepelkerk in Arnhem. Foto: Omroep Gelderland

Historie

De bakkersfamilie begon in 1950, toen Heije Hilvers uit Assen de bakkerij overnam van bakker Abbenbroek. Eind jaren 50 werden broden nog in heel Arnhem aan huis bezorgd. Hilvers had toen meer dan 40 bakkers en tevens broodbezorgers met (bak)fietsen in dienst.

In 1970 stopten ze met bezorgen toen bakkerswinkels in opkomst kwamen. Inmiddels zijn we drie generaties verder en wil de vierde generatie ook aan de slag binnen het bedrijf. Bakker Hilvers heeft 100 mensen in dienst, van wie 15 familieleden.

Tekst loopt door onder de foto:

Jan, Harm en Aike, de zonen van Heije. Foto: archief familie Hilvers

Familiebedrijven

Hoe is het om met je familie samen te werken? Een bedrijf runnen met mensen die je privé ook veel ziet, niet iedereen zou dat willen. Toch zijn er in Gelderland meer dan 45.000 familiebedrijven. In het nieuwe tv-programma Fa.Milie BV wordt onderzocht wat de dynamiek binnen dergelijke families is en hoe ze zich staande houden, ook in tijden van corona.

Meer zien? Kijk dan Fa.Milie BV op woensdagen om 17.35 uur, daarna ieder uur herhaald. In totaal zendt Omroep Gelderland op negen programma's over familiebedrijven in de provincie uit.