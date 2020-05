Van je collega's moet je het hebben: truckers vergeten trouwdag niet

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Met zijn handen in zijn zij ziet hij ze aankomen. Of beter gezegd: hoort hij ze aankomen. Weifelend loopt Jan Wout in korte broek en op klompen naar de straat.

Tot zijn verrassing ziet hij zijn collega's van transportbedrijf De Haan uit Nijkerk luid toeterend aan zich voorbij trekken. Ook familie is vertegenwoordigd op trucks in de lange stoet. Jan Wout wordt 65 jaar en viert die dag tevens zijn zilveren huwelijksjubileum, maar een feest zit er in deze coronacrisis niet in.

'We zijn als familie'

De collega's zijn goed bevriend met elkaar, vertelt collega Rens Wouters die het filmpje naar Omroep Gelderland stuurde via WhatsApp. 'We zijn als familie voor elkaar.' Dus moest Jan verrast worden met de toeterende stoet vrachtwagens. Cadeaus worden uit de cabine in de armen van Jan Wout gegooid.

Wat was de reactie van Jan Wout? 'Geen flauw idee', zegt Rens. 'Tja, anderhalve meter, we zijn doorgereden. 's Avonds kregen we een bedankje in de collega-app. Ik denk dat hij het wel mooi heeft gevonden.'