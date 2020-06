Hengelo in 1965: dorp van motorcrossers en Quick-schoenen

Kunstschaatsen in de maak bij Quick - still uit de film

Het dorp Hengelo is in 1965 een bruisende gemeenschap waar de boeren samenweken in coöperaties en waar motorclub Hamové een enorme aanhang heeft. Eén van de grote werkgevers is de beroemde Quick-sportschoenenfabriek waar soms complete gezinnen een baan vonden.

De dorpsfilm begint met een overzicht vanaf het dak van Coöperatie De Volharding. Hengelo vanuit vogelperspectief. Daarna brengt de cameraman een authentieke bleek in beeld, een vijver met grasveld waar vroeger de was werd gedaan en die zo weer gebruikt zou kunnen worden.

Frans Roes in 1965 - still uit de film

Heel kort komt de bekende dialectschrijver Frans Roes (schrijversnaam Herman van Velzen) voor de camera. Daarna zien we een oud-schoolhoofd in de tuin werken. Toen hij nog les gaf 'mochten' leerlingen onder de noemer handenarbeid zijn tuin bijhouden.

Allemaal lid van Hamove

Bakker Demming brengt zijn taarten rond in een kist en bij garage Herwers kocht half Hengelo de auto die op dat moment trend was (NSU, Datsu, Nissan). Gemotoriseerd op pad gaan doen de inwoners graag; bekende crossers zijn onder meer de eind 2019 overleden Bennie Hartelman (Nederlands kampioen in de 500cc-klasse, reed Grand Prix-races en crosste in heel Europa) en 'de vliegende tandarts' Gerrit Wolsink (diverse keren winnaar Grote Prijs van de VS). En allemaal waren ze lid van motorclub Hamove met haar door 'Oerend Hard' bekende circuit op het Hengelse Zand.

Publiek tijdens de opnames, zie vooral de brommerboys - still uit de film

Wie voetbalde er niet op Quickies?

Sportschoenenfabriek Quick, opgericht door Herman Jansen maakt behalve schoenen ook kleding voor vele sporten. De filmcrew maakt uitgebreid opnames bij Quick waar ze zich al voorbereiden op de winter. De kunstschaatsen en de noren zijn volop in productie. De fabriek is het meeste bekende door de voetbalschoenen. Vooral in de jaren '50, '60 en '70 zijn de noppenschoenen niet aan te slepen. Nederlandse voetballers die op Quickies spelen zijn onder meer Abe Lenstra, Faas Wilkes, Coen Moulijn, Piet Keizer, Ruud Geels, en Sjaak Swart.

De dorpsfilm eindigt zoals gebruikelijk met een optocht van alle verenigingen. Een grote groep judoka's, de Shetland Ruiters en de accordeonclub passeren de cameraman.

Aflevering 15 in de reeks van 2020.

