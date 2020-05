Doetinchem wil fietsveilige stad worden

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Het wordt steeds meer duidelijk dat e-bikes en speed pedelecs ook hun plek opeisen in het verkeer', zegt wethouder Rens Steintjes. 'Daar moeten we anders mee omgaan en dat vraagt om een andere fietsinfrastructuur.' Volgens de wethouder wordt de fiets in de toekomst steeds vaker gebruikt. 'Meer dan dat het ooit was', aldus Steintjes. 'Reden te meer om te kijken hoe we daar verstandig mee omgaan.'

De Rozengaardseweg in het centrum van Doetinchem is volgens de wethouder een mooi voorbeeld over hoe het veiliger kan. 'We hebben er voor gekozen om de fietser een aparte plek op de weg te geven en niet meer gemengd met het snelle autoverkeer', aldus Steintjes. 'Dit doen we op meer plekken in de stad waar groot onderhoud wordt gepleegd.'

Fietserbond heeft genoeg Ideeën

De Fietsersbond Doetinchem zet zich al een aantal jaren in voor de veiligheid van fietsers. Nu de gemeente een koers aan het uitstippelen is, hoopt de organisatie vaker als gesprekspartner in beeld te komen. 'We hebben al geregeld overleg met de gemeente over actuele situaties, maar we zouden wat structureler moeten overleggen', vindt Karel Berkhuysen van de Fietsersbond. 'We hebben nog genoeg ideeën.'



Zo heeft de Fietserbond vorig jaar een plan in gediend bij de gemeente voor de Energieweg. 'We zouden graag op deze weg drie viaducten zien, zodat de fiets en auto van elkaar worden gescheiden', zegt Berkhuysen. 'De fiets heeft dan een directe en veilige route zonder dat het autoverkeer tegen komt.'

Haalbaar en betaalbaar

De komende tijd worden wensen en knelpunten voor fietsgebruikers in Doetinchem in kaart gebracht. Daarmee moet het in de toekomst een stuk veiliger worden voor bestuurders van tweewielers. 'We zullen moeten kijken wat haalbaar en betaalbaar is', zegt Steintjes. 'Daarbij denken we aan een programma voor de komende jaren, waarin we kijken wat we voor de fietser gaan doen.'

Doetinchem heeft potentie

Doetinchem heeft niet meteen de ambitie om eerste te worden in de verkiezing van 'Beste Fietsstad', maar heeft wel de ambitie om continu te blijven kijken naar verbeteringen voor de fietsgebruiker. 'Doetinchem is denk ik al een fietsstad', zegt Steintjes. 'Er wordt veel gefietst in Doetinchem en naar de toekomst toe moet dat zeker niet minder worden. Dat moet op een veilige en geordende manier kunnen plaatsvinden.'



'Doetinchem heeft alles in zich om een geweldige fietsstad te worden', vindt Berkhuysen. 'De afgelopen jaren is er al veel gebeurd en zijn er prachtige fietsroutes aangelegd. De omgeving leent zich erg goed als fietsregio. Drenthe heeft de naam, maar de Achterhoek en De Liemers hebben veel potentie.'