Zo train je in Hattem op anderhalve meter

Sinds twee weken mag er – onder voorwaarden – weer getraind worden. Bob en Wieneke van Regteren van vv Hattem zijn er blij om. Bob: 'We zijn langzaam opgestart. Eerst de selectieteams, daarna de rest. Zo konden we rustig bekijken hoeveel er op het veld nodig is om anderhalve meter afstand te houden. En hoeveel tijd er tussen trainingen gepland moet worden, zodat teams elkaar niet tegenkomen onderweg.'

Strikt

'Er gelden duidelijke regels', vult Wieneke aan. 'Bijvoorbeeld dat iedereen voor en na de training de handen wast. Omkleden en douchen doe je thuis.' Ook bij buurclub Hatto-Heim is men strikt, vertelt jeugdcoördinator Wilco Liefers: 'Bij het indelen van de trainingen hebben we ervoor gezorgd dat de onderbouw niet tegelijkertijd traint met de bovenbouw, omdat zij in verschillende risicogroepen vallen.'

Een goede buur

Om alles in goede banen te leiden hebben de voetbalclubs samen bebording aangebracht en een looproute uitgezet. Ouders leveren hun kind bij de parkeerplaats af, daar vangt iemand van de clubs ze op. Wilco Liefers: 'We hebben de trainingen zo op elkaar afgestemd, dat de teams van beide clubs elkaar niet tegenkomen op het pad naar de velden. Zo beginnen onze trainingen bijvoorbeeld een half uur eerder dan die van vv Hattem.' Wethouder Hospers is blij met de onderlinge samenwerking. 'Fijn dat jullie elkaar weten te vinden. En goed om te zien hoe zorgvuldig jullie het hebben opgepakt. Beide clubs hebben de zaken voor elkaar. Ik begrijp dat dit jullie flink wat extra tijd en inzet kost. Ook van de trainers en vrijwilligers. Daarom is het extra mooi om die blije gezichten op het veld te zien.'

Tijdje niet getraind

'De kinderen vinden het inderdaad heel leuk dat ze weer kunnen trainen', vertelt Bob van Regteren. 'De jeugd tot 12 jaar hoeft geen anderhalve afstand te houden van elkaar, voor hen verandert er niet zoveel. Bij de pubers wordt het een uitdaging. Die jongens zijn altijd aan het zooien met elkaar en moeten nu anderhalve meter afstand houden.' Wieneke: 'We zorgen voor extra begeleiding. Ook is de training korter, omdat het partijtje aan het eind – toch het hoogtepunt van de training – vervalt.' En al kan er nog geen competitie gespeeld worden, de jeugd is zelf blij weer een balletje te kunnen trappen. 'Ik vind het heel leuk dat we weer kunnen voetballen', vertelt één van de pupillen van Hatto-Heim. 'Maar ik merk wel dat ik een tijdje niet getraind heb.'

Tafelvoetbal op het veld

Sinds vorige week zijn ook de trainingen voor senioren weer gestart. Op anderhalve meter afstand, dat levert volgens Wilco Liefers interessante trainingen op. 'Omdat een duel of partijtje er door het afstand houden niet inzit, hebben sommige teams een creatieve oplossing bedacht. Tafelvoetbal op het veld! Het veld wordt in stroken opgedeeld, iedereen voetbalt in zijn eigen strook. Het gaat er best fanatiek aan toe. Hartstikke leuk.'

Minder inkomsten

Door alle maatregelen rondom corona lopen de clubs flink wat omzet mis. Vooral de inkomsten uit de kantine worden gemist. Martijn Hospers: 'Ik begrijp dat dit veel impact heeft op jullie begroting. Ik ga graag via de Sportkoepel met de verenigingen in gesprek. Laten we eerst zorgen dat alle verenigingen optimaal gebruik maken van bestaande regelingen. Daarna moeten we inventariseren of er meer ondersteuning nodig is en of de gemeente daar een rol in kan spelen.' Het zou voor de clubs fijn zijn als ze weer (deels) gebruik kunnen maken van het terras. Bijvoorbeeld door een koffieschenkpunt buiten te realiseren. Wieneke van Regteren. “'Dat is niet alleen goed voor de inkomsten, ook voor onze leden. We willen ze graag betrokken houden bij de club en hebben ze hard nodig. Voor sommige mensen die alleen zijn, is de club hun sociale leven. Het zou zo fijn zijn als zij hier weer een kop koffie kunnen komen drinken.'

Creatief

'Er kan steeds meer', vervolgt Martijn Hospers. 'We verschuiven van een fase van ‘nee tenzij’ naar ‘ja mits’. Dat betekent dat we nu proberen om goede initiatieven toe te staan. Als er een tenminste een plan ligt waarbij de maatregelen rondom corona in stand blijven. Ik roep iedereen op om creatief na te denken en goed onderbouwde vragen aan ons voor te leggen. Wij proberen daar dan flexibel mee om te gaan. Zo komen we steeds dichter bij de normale situatie.'