'Meer mogelijkheden tot bijverdienen vanuit de bijstand'

Arnhemmers die in de bijstand zitten, moeten meer mogelijkheden krijgen om naast hun uitkering bij te kunnen verdienen. Dat vinden PvdA en GroenLinks. Die laatste partij stelde hier vragen over aan het college omdat onderzoek laat zien dat dit tot meer werk leidt.

Dat onderzoek komt van de Universiteit Utrecht. Die toonde aan dat mensen met extra hulp en persoonlijke aandacht vaker aan het werk gaan. Zonder verplicht solliciteren kwam men zelf in actie en kreeg vaker een vast contract. Dat werkte vooral goed bij lager opgeleiden en vergrootte het vertrouwen in eigen kunnen. Ook meer en langer mogen bijverdienen in de bijstand zorgde voor extra mensen aan het werk. Een deeltijdbaan werd vaker gestart en minder vaak gestopt.

Zie ook: Arnhem krijgt ondanks beschikbare miljoenen nog geen extra mensen uit de bijstand

En in onder meer dat laatste zien GroenLinks en PvdA wel concrete mogelijkheden voor Arnhem. 'Een sociale bijstand zorgt voor meer zelfredzaamheid en leidt uiteindelijk tot beter werk', stelt GroenLinks-raadslid Marie José Navis. Hoe de regels dan precies bijgesteld moeten worden weet zij nog niet. 'Je kunt denken aan de hoogte van hetgeen je mag bijverdienen, de lengte van de regeling of voorwaarden voor de groep die er gebruik van kan maken.'

'Voor groepen bijzonder nadelig'

Ook is het volgens Navis de vraag of een algemene maatregel de oplossing is, of dat je meer moet denken aan maatwerk. 'Want elke keer als je aan een knop draait, lijkt dat voor een bepaalde groep bijzonder nadelig. Bijvoorbeeld omdat je dan ineens toeslagen misloopt.'

'Gevoel van waardering'

Op dit moment mag je vanuit de bijstand vanaf 27 jaar, zes maanden lang 25 procent van je salaris behouden in een deeltijdbaan. Al kan dat afhangen van iemand zijn persoonlijke omstandigheden, laat de gemeente weten. Dat moet in ieder geval langer dan een half jaar worden, vindt Ria de Vries (PvdA). 'Want mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben meer motivatie nodig en het gevoel dat ze worden gewaardeerd.'

GroenLinks wil van het college weten welke lessen het trekt uit de onderzoeksresultaten in andere gemeenten en wat de resultaten zijn van de 'proeftuinen' die Arnhem zelf heeft opgezet.