Forse stijging uitkeringen in de Achterhoek

Het aantal verstrekte WW-uitkeringen in de Achterhoek is in de maand april fors gestegen. In vergelijking met een maand eerder waren er 518 meer inwoners die de uitkering ontvingen, een stijging van 2,5%.

Het UWV meldt dat er eind april in totaal 3.984 WW-uitkeringen werden verstrekt in de Achterhoek. In vergelijking met een jaar eerder, in april 2019, zijn er 228 meer inwoners die de uitkering ontvingen. De regionale uitzendbranche (+59,5%) en de horecasector (+40%) kennen volgens de instantie de grootste procentuele stijging in vergelijking met maart. Het hoogste aantal uitkeringen in de regio wordt verstrekt in de gemeente Doetinchem met 908, dat staat voor 3% van de inwoners van de gemeente.



Opvallend is verder dat vijftig procent van de WW-uitkeringen in de Achterhoek worden verstrekt aan mensen die ouder zijn dan vijftig jaar. In heel Nederland ligt dit aandeel op 39%. De meeste WW-uitkeringen in de Achterhoek worden verstrekt in de uitzendbranche (646), gevolgd door commerciële dienstverlenging (586) en zorg en welzijn (550).