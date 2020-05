Wageningen wil geen campusroute, maar verbetering bestaande wegen

'Dat zorg ervoor dat het park bij Noordwest en het dassenbos niet worden aangetast', legt wethouder Peter de Haan (CU) uit. 'En het stiltegebied in het binnenveld blijft voor fietsers en wandelaars in stand.'

Het advies volgt na milieu-effectonderzoek van de provincie. Daarin zijn de voor- en nadelen van een nieuwe rondweg (de campusroute) en het verbeteren en verbreden van de bestaande wegen naast elkaar gezet. De Haan benadrukt dat de twee opties wat betreft tijdswinst voor automobilisten nauwelijks van elkaar verschillen.

Oplossing voor fietsfiles

Als de bestaande route wordt aangepakt, gaat er ook een betere fietsoversteek, bijvoorbeeld een fietstunnel, bij de Churchillweg komen. 'Dit was de eerste plek in Nederland waar fietsfiles ontstonden omdat studenten die naar de campus wilden, moesten wachten voor het rode licht', vertelt de wethouder. 'Soms moet je twee of drie keer wachten nadat het stoplicht groen wordt voordat je door kan.'

'We verwachten dat onze keuze op een groot draagvlak kan rekenen', zegt De Haan. Omwonenden van de universiteitscampus klaagden namelijk over natuurverwoesting en geluidsoverlast als er een rondweg zou komen.

4,2 miljoen om 'moeite' weg te nemen

Maar de wethouder beseft ook heel goed dat andere bewoners van Wageningen juist moeite zullen hebben met meer verkeer voor hun huizen. Áls de bestaande route aangepakt wordt, moet dat in uitgebreid overleg met omwonenden gebeuren, vindt hij.

De gemeente heeft een pot geld opzij gelegd wat gedeeltelijk gebruikt kan worden om de geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. 'Daar zit over vier jaar 4,2 miljoen euro in', vertel de Haan.

Provincie hakt knoop door

Voorlopig is het definitieve besluit nog niet gevallen. De gemeenteraad is aan zet, die beslist of dit advies van de gemeentebestuurders ook echt namens Wageningen naar de Provincie Gelderland gaat. Daarover wordt 15 of 16 juni voor het eerst vergaderd. Burgers en bedrijven kunnen dan hun meningen geven.

Naast de gemeente geven ook andere belanghebbenden, zoals de gemeente Ede, Wageningen University & Research, de veiligheidsdiensten en bewonersverenigingen, een advies. Alle adviezen moet voor 17 juli binnen zijn. De provincie hakt dan uiteindelijk in het najaar de knoop door: wel of geen campusroute.

Meer info

Woensdagavond 20 mei geven ambtenaren van de provincie Gelderland een zogenoemde technische briefing over Beter Bereikbaar Wageningen. Die is live te volgen via de website van de gemeente Wageningen.

