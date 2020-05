Marktplein in Wijchen omgetoverd tot één groot terras

‘We gaan voor onze horecaondernemers maatwerk leveren en extra ruimte bieden, zodat ze dadelijk met mooi weer een prima omzet kunnen draaien’, weet wethouder Nick Derks. Het Wijchense gemeentebestuur besloot dinsdag om de Markt vanaf 1 juni om te toveren tot één groot terras. Eerder kwam Nijmegen al tot een vergelijkbaar besluit.

Horecaondernemers krijgen de kans om uit te breiden, zonder dat zij daar extra belasting voor hoeven te betalen. ‘Ook hebben we besloten dat we voor de maanden maart, april en mei helemaal geen terrasbelasting in rekening brengen.'

Het megaterras staat er in ieder geval tot en met oktober, waarna de gemeente evalueert of het goed is bevallen. In de tussentijd gaat de weekmarkt iedere donderdagochtend gewoon door. Blijkt deze nieuwe opstelling een succes, dan kunnen Wijchenaren mogelijk voor een langere periode blijven borrelen op het plein.

‘Alles past precies’

Premier Rutten maakte dinsdag in de persconferentie bekend dat het kabinet vasthoudt aan de heropening van de horeca op 1 juni. Er was nog hoop dat ondernemers tijdens het pinksterweekend (30 en 31 mei) al mochten starten, maar vanwege de drukte besloot de landelijke overheid om dit toch niet toe te staan. ‘Dat is jammer, want onze horecaondernemers hadden dat echt wel aangekund’, meent Yvette Akkermans, centrummanager van Wijchen. ‘Als je de goede dagen zoals Pinksteren moet missen, hakt dat er best in.’

Toch is zij dik tevreden dat de Markt binnenkort één groot terras wordt. ‘Met een proefopstelling hebben we uitgemeten hoe we het in gaan richten. Alles past precies’, zegt Akkermans. ‘Omdat het vanwege de veiligheid niet de bedoeling is dat dorpsbezoekers over het terras wandelen, moeten we het gebied nu nog op een mooie manier zien af te bakenen door bijvoorbeeld plantenbakken om het terras te plaatsen.’

