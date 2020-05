'Ik heb de mensen uit bed gerammeld', buurtbewoonster alert bij brand in Arnhem

'We lagen eigenlijk al op bed. We roken een brandgeur. Dus mijn man loopt naar het raam en ziet de schuur en de schutting in brand staan. Ik ben naar beneden gegaan, naar het huis en ik heb de mensen uit bed gerammeld. Op de deuren gebonkt en gebeld totdat ze eindelijk naar beneden kwamen', vertelt zij.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

'Ik heb de kinderen bij mij thuis neergezet en inmiddels was de brandweer gearriveerd. Dus gelukkig bleef het vuur in de tuin en bij het schuurtje', verzucht Berna Everts.

'Met tuinslangen geblust'

Ook op een andere plek in dezelfde wijk was er brand, achter een woning aan de Leerdamstraat. 'Toen zijn we met onze tuinslangen over de schutting gaan blussen. Die van ons was gelukkig lang genoeg', vertelt buurtbewoonster Yvonne Hensen. 'Een andere buurman heeft de muur nat gehouden en gezorgd dat het vuur niet naar het huis zou overslaan.'

'Ik wist niet wat me overkwam, omdat het zo dichtbij komt. Je hoort van de autobranden, nu beginnen ze met kliko's. Maar goed, het is allemaal goed afgelopen. Er zijn geen gewonden. We zijn allemaal naar buiten gegaan in de pyjama en dat was het.'

Verdachte opgepakt

Diezelfde avond kon de politie een verdachte aanhouden. Het gaat om een minderjarige jongen uit Arnhem die ervan wordt verdacht bij beide branden betrokken te zijn geweest.

Of de jongen ook iets te maken heeft met de eerdere (auto)branden in Arnhem, wordt onderzocht. 'We begrijpen dat mensen zich afvragen of wij de aangehouden verdachte ook verdenken van betrokkenheid bij andere branden. Op dit moment loopt het onderzoek en kunnen we daar niets over zeggen', aldus een woordvoerder.

Zie ook: