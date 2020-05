Oscar is net hersteld van corona, maar zit nu al op de fiets om geld in te zamelen

De teller staat inmiddels op ruim 5000 euro. Maar dat moet veel meer worden, vindt Oscar Ellerbrak. De inwoner van Weert fietst zondag voor corona-onderzoek van zijn woonplaats naar het Radboudumc in Nijmegen. Een rit van slechts 85 kilometer, maar Ellerbrak (49) is nog maar net hersteld van het coronavirus.

De fietstocht volgt na de rit die hij zeven weken geleden in een ambulance maakte van Weert naar Nijmegen, want het ging helemaal niet goed met hem. 'Ik was erg bang dat ik op de intensive care zou belanden. Zeker toen ik steeds meer zuurstof nodig had.'

In Nijmegen kreeg de Limburger een nieuw medicijn. Hij knapte binnen een paar dagen op. Weer thuis kwam bij hem het besef. Wat was er allemaal gebeurd? Maar ook: 'Ik wilde iets terugdoen. Daarom fiets ik zondag van Weert naar Nijmegen om geld op te halen voor corona-onderzoek.'

Luister het gesprek met Oscar Ellerbrak op Radio Gelderland terug. De tekst gaat daaronder verder.

Op 4 april testte Ellerbrak positief op Covid-19 en dan nu al op de pedalen. 'Of het te snel is? Mijn fysiotherapeut zou het fijner vinden als ik het in augustus doe, maar ik denk dat ik er klaar voor ben. Het is geen wedstrijd en ik word begeleid door twee fietsmaatjes.'

'Geweldige prestatie'

Marieke Kokkeler van het Radboud Fonds, dat geld inzamelt voor onderzoek in het academische ziekenhuis, spreekt van 'een geweldige prestatie' door de ex-coronapatiënt. 'Op 15 april is Oscar pas ontslagen uit het ziekenhuis. Enkele dagen daarvoor liep hij nog met een rollator. Maar hij is serieus aan het trainen om deze prestatie neer te kunnen zetten. Daarvan zijn wij echt onder de indruk.'

Ellerbrak kaatst de bal terug. 'Ik voel me zo dankbaar. Al die mensen die voor me hebben gezorgd.' Hij hoopt in ieder geval met zijn fietstocht de ambulancerit van het St. Jans Gasthuis in Weert naar het Radboudumc in Nijmegen te kunnen vergeten. 'Mijn angst was dat het verschrikkelijk mis zou gaan.'

De Nijmeegse hoogleraar urologische kanker Bart Kiemeney, die afgelopen jaar de Tour de France fietste voor kankeronderzoek in het Radboudumc, vindt de actie zo sympathiek dat hij de laatste kilometers met Ellerbrak meefietst, om hem een hart onder riem te steken.

De fietser verwacht zondag tussen 14.30 en 15.15 uur bij het Radboudumc aan te komen.

