'Onschadelijke rupsen op Veluwe vallen dood uit de boom na bestrijding'

De Vlinderstichting in Wageningen roept minister Carola Schouten van Natuur op om de bestrijding van de eikenprocessierups landelijk te gaan coördineren, aangezien de insecten in Nederland er toch al slecht aan toe zijn. 'Gemeenten zitten in hetzelfde schuitje maar ze maken allemaal hun eigen afweging', constateert Kars Veling van de Vlinderstichting.

Vooral in Epe is de bestrijding volgens hem 'uit de hand gelopen'. 'Daar zijn alle eiken in het buitengebied bespoten. Dat willen we niet.'

Hij noemt onder meer de onschuldige wintervlinder en de eikenpage als slachtoffers van de bestrijdingsdrang. Bespuiten van eiken leidt ook tot minder voedsel voor vogels. Veling: 'Dat is funest voor de mezenpopulatie, want de jongen krijgen dan niet meer te eten.'

'Bepaal de beste maatregel'

Veling is voorstander van een combinatie van verschillende maatregelen en dat lukt alleen als er regie is. 'Op een plek kun je een pad afsluiten, ergens anders kan het volstaan om mensen te waarschuwen en afstand te houden. En we kunnen er zelfs mee leven dat in de buurt van bijvoorbeeld scholen en verzorgingstehuizen bomen wel worden bespoten, waardoor ook onschuldige rupsen doodgaan. Zolang het maar niet meer dan vijftig bomen zijn.'



De eikenprocessierups zorgde vorige zomer voor veel overlast. De brandharen van de rups zorgen voor jeuk en kunnen ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Daarom is dit voorjaar veel werk gemaakt van preventieve bestrijding van het dier, zodat de rupsen worden gedood voordat ze brandharen krijgen.

Sommige middelen erger dan de kwaal, zegt Vlinderstichting

Volgens de Vlinderstichting zijn sommige bestrijdingsmethoden erger dan de kwaal. De organisatie noemt lijmbanden op bomen, waar vogels en vleermuizen aan vast blijven kleven. Ook veelgebruikte bacteriepreparaten deugen niet, aldus de stichting.

Ruim de helft van de Nederlandse gemeenten gebruikt zulke zogenoemde nematoden. Veling: 'Kijk landelijk naar de effecten van de bestrijding en besluit dan: dit doen we hier wel en dat niet.'

