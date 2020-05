Bronckhorst kiest toch weer voor gloednieuwe vmbo-school mét sporthal

Een nieuwe school voor het voortgezet onderwijs in Vorden in combinatie met een nieuwe sporthal is volgens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst de beste optie. Het huidige gebouw van Het Kompaan is verouderd en nieuwbouw is noodzakelijk om vmbo-onderwijs in Vorden te behouden. De raad wilde in november vorig jaar het licht niet op groen zetten, omdat er meer onderzoek nodig was.

Een onderzoeksbureau heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan. Conclusie: een nieuw schoolgebouw is van belang om voortgezet onderwijs in Vorden te behouden. Het bureau concludeert dat de combinatie de meest duurzame oplossing is voor de school, sporthal en leefbaarheid in Vorden en de Almenseweg de beste locatie ervoor is.

'Dit voorstel is belangrijk voor de toekomst van onze jeugd, de werkgelegenheid en leefbaarheid van Vorden en Bronckhorst. Leerlingen kunnen er rekenen op een vernieuwend en inspirerend sport- en horeca/recreatieaanbod', aldus wethouder Paul Hofman. 'Wij vinden het belangrijk dat jong en oud goed kunnen sporten, nu en in de toekomst. De huidige sporthal is echter gedateerd. Er is op korte termijn groot onderhoud nodig.'

Buren bang voor overlast

Buren zijn het niet eens met de bouw van het nieuwe complex, omdat ze overlast verwachten. In het plan worden het huidige schoolgebouw van Het Kompaan en sporthal 't Jebbink vervangen voor een compleet nieuw gebouw. Dit gebouw moet aan de rand van Vorden, aan de Almenseweg, komen.

De gemeenteraad neemt op 2 juli een besluit. Als de raad het licht op groen zet betekent het nog niet dat het gebouw er automatisch komt. Er volgt dan nog een haalbaarheidsonderzoek. Hierin wordt gekeken of de gemeente het terrein aan kan kopen, of de nieuwbouw ingepast kan worden en wat de gevolgen van de nieuwbouw zijn op de flora en fauna.

