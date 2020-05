Leerlingen gepest door hackers, school doet aangifte

Scholieren van het Staring College zijn gepest door hackers die berichten verstuurden uit naam van andere leerlingen. Dit stelt het bestuur van de school uit Lochem in een brief aan de leerlingen.

In de brief schrijft bestuurder Carlien Krist-Spit dat het bij 65 leerlingen fout is gegaan toen zij ingelogd waren bij Teams, een programma van Microsoft dat onder meer wordt gebruikt om online les te geven. De leerlingen zouden het slachtoffer zijn van phishing, waarbij geklikt is op een valse link.

Afgelopen weekeinde stuurde het bestuur al een e-mail aan de leerlingen waarin stond dat er bij enkele leerlingen misbruik was gemaakt van hun schoolaccount. Ondertussen is meer duidelijk geworden over het probleem.

'Ernstige pestberichten'

Dat leerlingen op een valse link klikten, had grote gevolgen, staat in de brief. 'Criminelen hebben namelijk namens leerlingen 'pest'berichten van ernstige aard aan mede-leerlingen en medewerkers van onze school verstuurd. Deze nare berichten komen dus niet van de betreffende leerling(en) zelf.'

Uit intern onderzoek is gebleken dat er 20 daders zijn, die misbruik hebben gemaakt van het account van anderen. De school doet aangifte bij de politie.

Wie de daders zijn, is nog niet duidelijk. De school is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Maatregelen

Alle leerlingen en medewerkers zijn ondertussen afgemeld van alle apparaten. Iedereen is dit weekeinde ook al gevraagd hun wachtwoord te wijzigen bij de eerstvolgende inlog. Ook werkt de school aan extra beveiliging via een zogenoemde tweestapsverificatie.