Weer auto in nieuwbouwwijk Epe uitgebrand, buurt vreest voor pyromaan

Nadat zaterdagavond even voor middernacht al een auto bij een woning aan de Haaksweide uitbrandde, was het dinsdagavond raak op de Glazenmaker. De brand werd om 22.50 uur opgemerkt. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de voorkant van de auto uitbrandde.

De uitgebrande auto aan de Haaksweide. Foto: Stefan Verkerk/News United

Buurtbewoners zijn bang dat er een pyromaan actief is in Epe, net als in 2017. Toen waren in korte tijd een reeks branden, waarbij ook woningen werden verwoest.

Buurtwacht

'We zijn aan het overleggen of we een buurtwacht gaan opzetten', laat een ongeruste Arie Boxhoorn weten. Hij werd dinsdagavond gewekt door de brand. 'Het is schandalig dat dit gebeurt. Mijn hele nachtrust is naar de kloten.'

Klaarbeek is volgens hem normaal een rustige nieuwbouwwijk. 'Je zag het al in Arnhem en ook in andere grote steden. Nu is het ook raak in kleinere dorpen. Ik zei al tegen de politie, het lijkt wel of mensen een coronatik hebben gekregen.'

Onderzoek naar de branden

Een andere buurtbewoner, die enkele honderden meters van de branden afwoont, deelt zijn ongerustheid. 'Twee branden in vier dagen tijd zo dicht bij elkaar, dat kan geen toeval zijn.'

De politie houdt er rekening mee dat er sprake is van brandstichting. Er wordt woensdag buurtonderzoek gedaan. Er zijn zover bekend nog geen aanhoudingen verricht.