Dit is het coronablog van 19 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 19 mei

07:30 - Burgers' Zoo weer open voor publiek

Voor het eerst in haar 107-jarige historie was Burgers' Zoo de afgelopen weken gesloten. Maar vandaag gaan de deuren weer open voor het publiek.

'We zijn nu de laatste puntjes op de i aan het zetten, maar we zijn er klaar voor', vertelde parkmedewerker Tim Lammers afgelopen weekend.

Voor het park was de tijdelijke sluiting - opgelegd door de coronamaatregelen - een hard gelag. 'Het dient een hoger doel, dus daar hebben wij alle begrip voor, maar gelukkig kunnen we nu alsnog weer open.'

Lees hier hoe Burgers' Zoo voorbereidde op de opening

Medewerker Tim Lammers (r) legt uit hoe het park zich voorbereid heeft. Foto: Omroep Gelderland

07:22 - 'Bouwbedrijven kampen met problemen bij aanvoer materialen'

Veel bouwbedrijven kampen door de coronacrisis met problemen bij de aanvoer van materialen. Dat concluderen economen bij ABN AMRO in een analyse over de sector, waarin ze waarschuwen dat de bouw niet immuun is voor de crisis. Bij een op de vijf bedrijven leidt een tekort aan materialen tot vertraging in bouwprojecten, stellen de kenners vast.

Doordat veel landen gedeeltelijk in lockdown zitten, is het voor ruim de helft van de bouwbedrijven moeilijk om bouwmaterialen tijdig op de bouwplaats te krijgen, aldus de economen. De problemen komen voor bij allerlei leveranciers zoals producenten van hout, bouwmaterialen en metaal.

Andere problemen vanwege de pandemie zijn haperende vergunningsprocedures die niet volledig digitaal kunnen worden afgehandeld, en het op de bouwplaats zien te krijgen van voldoende personeel.

Foto: Pixabay

07:18 - FNV: veel zorgmedewerkers moeten nog steeds onbeschermd werken

Veel zorgmedewerkers moeten nog altijd werken zonder persoonlijke beschermingsmiddelen als mondmaskers, veiligheidsbrillen en schorten. Vakbond FNV Zorg & Welzijn constateert uit een eigen peiling onder 1357 zorgmedewerkers dat het gebrek aan beschermingsmiddelen het grootst is in verpleeghuizen en in de thuiszorg, waar 60 procent bescherming zegt te missen.

In ziekenhuizen moet volgens de bond een op de drie werknemers zonder beschermingsmiddelen werken, in de kraamzorg een op de zes. 'Werknemers in de thuis- en kraamzorg geven aan dat zij vaak pas mondkapjes krijgen van hun werkgever wanneer er verdenking van corona is bij de cliënt waar ze aan huis komen en dus niet wanneer de werknemer erom vraagt', aldus de bond.

Vicevoorzitter Kitty Jong van FNV noemt het 'ongehoord dat zorgpersoneel nog steeds zonder beschermingsmiddelen moet werken en daarmee coronabesmetting riskeert'.