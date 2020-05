Vitesse-trainer Sturing: 'Voetbal in leeg stadion een geestenwedstrijd'

In Nederland mag tot 1 september niet worden gevoetbald, maar in Duitsland is de competitie dit weekend hervat. En dat zorgt voor gefronste wenkbrauwen.

Vitesse-trainer Edward Sturing is er geen voorstander van. 'Ik vind er niks aan. Hopeloos om naar te kijken. Voetbal zonder supporters en dat gaat hier ook gebeuren, dat is net alsof je naar een geestenwedstrijd zit te kijken. Natuurlijk is het prachtig dat de mensen weer naar voetbal kunnen kijken op televisie. Maar supporters maken het voetbal, die maken de sfeer in het stadion. Als dat wegvalt, blijft er iets surrogaats over.'

Doelman Remko Pasveer ziet het anders. 'Ik had de competitie graag afgemaakt. Als je dan ziet dat ze bij de buren weer zijn begonnen, kriebelt het wel. Zonder publiek weliswaar, dat zal een andere gewaarwording zijn. Maar ik had het graag willen afmaken. Ik denk dat iedereen had gewild dat er evenementen waren. Ook met de vakanties. Dat ligt allemaal op z'n gat nu.'



Doelman Remko Pasveer had de competitie graag afgemaakt. Foto: Omroep Gelderland

De doelman verlengde deze week zijn contract bij Vitesse. 'Ik weet hier wat ik heb. Ik heb een goed gevoel bij de club en dat heb ik de laatste twee seizoenen ook laten zien. Daarom wil ik de samenwerking voortzetten. Dit seizoen eindigde natuurlijk abrupt. Zonder voldoening, want we hadden voor de play-offs willen spelen.'

