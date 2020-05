Grote zoekactie naar voortvluchtige die zich vergeefs onder deken verstopt

In Dinxperlo is dinsdagavond een 26-jarige man uit het Duitse Isselburg aangehouden na een grote zoekactie. De politie was naar hem op zoek omdat hij er in een gestolen auto vandoor zou zijn gegaan. Later bleek overigens dat er geen aanwijzingen zijn dat de auto daadwerkelijk is gestolen.

De man zat dronken achter het stuur toen hij wegreed van de parkeerplaats van een restaurant in Isselburg en vervolgens in een greppel belandde en vast kwam te zitten. Toen gealarmeerde agenten ter plaatse kwamen, vluchtte de man naar een nabijgelegen bos.

Er ontstond een klopjacht, waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet. Die kon de voortvluchtige op Nederlands grondgebied lokaliseren. Agenten konden op de Anholtseweg in Dinxperlo een auto tot stilstand waar de 26-jarige eerder in was gaan zitten. Hij had zich tevergeefs verstopt onder een deken op de achterbank. Achter het stuur zat een 53-jarige Nederlander.

Agenten hebben de Isselburger naar het politiebureau in Doetinchem gebracht. Nader onderzoek wees uit dat de man de auto met toestemming van de eigenaar had gebruikt. De materiële schade van het voertuig is 1500 euro. De bestuurder was niet gewond.