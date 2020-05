Tielse raad enthousiast over autoluwe stad maar bezorgd over kosten

De voltallige gemeenteraad van Tiel kan zich vinden in het plan om de doorgaande routes in de binnenstad af te sluiten. Dat blijkt uit de beraadslagingen van de raadscommissie Ruimte dinsdagavond. Wel zijn er zorgen of Tiel het wel kan betalen.

Fractie na fractie steunt dinsdagavond de gedachte dat Tiel met een autoluwe binnenstad aantrekkelijker wordt voor de bewoners maar ook voor de ondernemers en bezoekers van het centrum. Maar over de uitwerking van het plan van wethouder Frank Groen (PvdB) zijn wel zorgen.

Er is namelijk nog niet bekend wat de plannen gaan kosten. Tiel stond er financieel al niet sterk voor en verkeert nu zoals veel gemeenten nog in grote onzekerheid over wat de effecten van de coronacrisis zullen zijn op de gemeentelijke begroting. Reden voor coalitiepartner VVD om een duidelijk voorbehoud te maken: mogelijk wordt er in het najaar om financiele redenen toch niet voor de autoluwe binnenstad gekozen.

Goedkopere varianten

Het lijkt de andere coalitiepartner PvdA daarom raadzaam om verschillende varianten in het plan in te bouwen waarmee het goedkoper gemaakt kan worden. Zo worden in het huidige voorstel de doorgaande routes afgesloten met een beweegbare paal bij cultuurcentrum Zinder. De investering voor alleen al de beweegbare afsluitingen wordt geschat op 550.000 euro. Een veel goedkopere optie zouden alleen borden en handhavingscamera's met kentekenherkenning zijn.

De oppositie is eveneens enthousiast over de plannen en bezorgd over de financiën. Zo dringt ook het CDA aan op goedkopere varianten in het raadsvoorstel om de kans om de autoluwe binnenstad te realiseren zo groot mogelijk te maken.

'Dynamisch voorstel'

Volgens Groen is het een 'zeer dynamisch' voorstel dat voortdurend aangepast wordt. Zo wil hij nog met diverse ondernemers die er niet blij mee zijn in gesprek om te kijken of zij wensen hebben die in het plan opgenomen kunnen worden. Een belangrijke troef voor de wethouder is de steun van winkeliersvereniging Hart van Tiel. Die juicht het plan toe als kans om te investeren in de stad, maar daarvoor stellen de winkeliers wel een aantal voorwaarden.

Ze willen onder meer de beweegbare afsluitingen en een flinke opknapbeurt van de Westluidensestraat, de Oliemolenwal en van het Hoogeinde. De Hoogeindsestraat zou weer opengesteld moeten worden voor auto's. Een aantal raadsfracties heeft moeite met dat laatste.

Het plan ligt nu voor omdat het gemeentebestuur wil meeliften op een vervanging van het riool in de binnenstad. Een aantal verbeteringen aan de inrichting van de straten zouden daar makkelijk in meegenomen kunnen worden. Maar het is nog niet bekend hoeveel het opnieuw inrichten van de straten extra kost. In bijvoorbeeld de Westluidensestraat wordt het riool helemaal niet vervangen, dus alle kosten daarvan moeten uit een ander potje komen.

Zoektocht naar geld

Groen erkent dat dit nog een hele zoektocht wordt. Voor vernieuwing van het riool is wel een flink budget beschikbaar en dit moet volgend jaar gebeuren. De huidige beweegbare afsluiting van het echte winkelgebied moet sowieso vervangen worden, stelt hij.

Voor het uitbreken van de crisis werkte het college aan een investeringsagenda voor de stad waar dit project in zou kunnen passen. Vanwege de huidige onduidelijke situatie zijn echter de gebruikelijke rapporten en vergaderingen over de financiële huishouding van de gemeente uitgesteld.

Vooralsnog wordt daarom volgende week aan de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met de uitgangspunten van het voorstel, zonder dat er een prijskaartje aan hangt.

