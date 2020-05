Bruls waarschuwt: 'We hebben het nu echt in eigen hand'

Bruls was dinsdagmiddag nog in Den Haag voor overleg met het kabinet. De burgemeester van Nijmegen is ook voorzitter van het Veiligheidsberaad, het overleg van alle 25 veiligheidsregio's in Nederland.

De meest in het oog springende versoepeling is volgens hem is dat samenkomst van groepen in de buitenlucht wordt toegestaan. 'Dat is een wijziging die ik zelf een heel mooie wijziging vindt, maar die daagt ons ook wel uit omdat de anderhalvemeter-eis wel keihard blijft staan.'

Bruls: 'We hebben het in eigen hand'. De tekst gaat verder onder de video



Op een nette manier

'Ik denk dat een heleboel mensen wel blij zijn de laatste weken dat ze toch wat meer er op uit kunnen gaan. Maar laten we hopen dat we dat wel op een nette manier doen hè. Ik waarschuw er maar voor; deze maatregelen betekenen dat het risico op besmetting wel groter wordt.'

Kijk echt naar uzelf

Bruls vindt dat de verantwoordelijkheid meer en meer bij de burger komt te liggen. 'We hebben het nu echt in eigen hand om te zorgen dat het risico geen realiteit wordt. Dan moet u niet naar de burgemeester kijken of naar premier Rutte. Dan moet u echt naar uzelf kijken.

Terrassen

De gemeente Nijmegen maakte dinsdag bekend dat terrassen van de horeca groter mogen worden om ondernemers tegemoet te komen. Dat is echter niet overal mogelijk. 'Een hele smalle straat in een drukke stad, daar kan je niet zoveel toestaan vergeleken met een heel groot open terrein in het buitengebied', zegt Bruls.