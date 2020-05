'We waren allemaal heel blij', zegt Anne-Loes Tieben, moeder van Laura (11) en dochter van Wim (76) en Lies (79). 'Hier hebben we weken naar uitgekeken.'

Haar ouders kampen allebei met longproblemen en kozen voor zelfquarantaine om de kans op een coronabesmetting zo klein mogelijk te maken. 'Maar oppassen op Laura was er ineens ook niet meer bij, zegt Anne-Loes, die zelf wel de boodschappen bleef doen voor haar ouders.

Laura (11) kan eindelijk opa en oma weer knuffelen. Foto: Anne-Loes Tieben

Idee uit filmpje

In een Brits filmpje dook ineen de oplossing op; een doorzichtig plastic scherm, compleet met mouwen. En omdat er toch zat plastic was in huis, knutselden opa en oma een soortgelijk knuffelscherm in elkaar. 'Om eerlijk te zijn was het ook een beetje tijdverdrijf', zegt Anne-Loes.

Maar de vreugde was er niet minder om. Of het nu helemaal veilig is, weten ze eigenlijk niet. 'Na een bezoekje laten we het plastic uit voorzorg in ieder geval gewoon buiten hangen.'

Vragen van ouderen

Ouderenbond ANBO wijst er intussen op dat veel ouderen zich nog steeds afvragen of ze hun kleinkinderen mogen zien en of ze mogen oppassen. De bond ziet graag de overheid hieronder duidelijker communiceert. Dinsdag werd wel duidelijk dat bezoek aan verpleeghuizen vanaf 25 mei op grotere schaal mogelijk is.

