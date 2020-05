Opa Wiet overleden

Wiet was een begrip in de wijk. Met oud en nieuw bakte hij honderden oliebollen en appelflappen voor de wijk. Die werden dan verkocht in de sigarettenwinkel om de hoek. En hij had een liefde voor gekleurde kerstbomen. Al 25 jaar maakt hij ze. Goudgele kerstboompjes met een vogel als piek of een zwart-gele kerstboom voor een Vitesse-fan. Niets was te gek. Wiet was in 2018 te zien in het EO-programma Typisch Klarendal, waarmee hij zelfs landelijke bekendheid kreeg.

Een maand geleden

Dochter Corrie blikt terug op de afgelopen weken. 'Het is toch nog best snel gegaan', verzucht ze. Precies een maand geleden kreeg Wiet last van zijn rug en zijn zij. Het was een zondag. Hij ging naar de dokter. Die vertelde hem dat hij hoogstwaarschijnlijk nierstenen had. Het leek weer even goed te gaan, maar de pijn bleef die week steeds terugkomen.

Ontstekingen

Uiteindelijk liet Wiet bloed afnemen, daaruit bleek dat hij ontstekingen had in zijn lichaam. 'De ontstekingswaarden waren heel hoog', vertelt zijn dochter. 'Hij moest naar het ziekenhuis om foto's te maken, maar dat wilde hij niet meer. Toen ging het minder.'

'De laatste twee weken had mijn vader geen leven', vertelt ze. Zij en haar man hebben toen continu voor hem gezorgd. 'Mijn vader was een trotse man. Ik moest hem verschonen en wassen. Dat was zeker voor mijn vader niet leuk.'

Feestkleding

Uiteindelijk overleed Wiet donderdag. Dinsdagmiddag 19 mei is hij gecremeerd. Corrie had een bijzonder setje kleding voor hem uitgezocht voor bij zijn afscheid. Feestkleding. Afgelopen 31 mei trouwde Corrie. 'Het was een prachtige dag, mijn vader was getuige', vertelt ze. De kleding die hij tijdens de bruiloft aan had, droeg hij ook in de kist.

Wiet van den Heuvel is 89 jaar oud geworden.

